Раскрыта дата выхода сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START раскрыли дату выхода сериала «Двойная жизнь Ми». Премьера музыкального шоу состоится в июне. О более точной дате релиза авторы сообщат позже.

Проект расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

© «Киноцех»

Режиссёром сериала выступает Аня Соловьёва-Карпович. Главные роли исполнили Милана Хаметова («Не один дома»), Давид Манукян («Погоня»), София Каштанова («Укради мою мечту») и другие актёры.