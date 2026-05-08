Каннский «Двухнедельник режиссеров» откроет фильм ученика Александра Сокурова

12 мая открывается 79-й Каннский кинофестиваль. А уже на следующий день стартует «Двухнедельник режиссеров», особая программа, формирующаяся самостоятельно и совсем другими отборщиками. Начнется она с показа «Варенья из бабочек» выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова Кантемира Балагова, в котором снялись Моника Белуччи и Барри Кеоган.

К 34 годам Кантемир успел дважды поучаствовать со своими картинами «Теснота» и «Дылда» во втором по значимости конкурсе «Особый взгляд» и однажды был членом его жюри. Новый фильм снят во Франции, хотя и про жизнь кабардинской диаспоры в Нью-Джерси. В нем снимались итальянская дива Моника Беллуччи, великолепный ирландский актер Барри Кеоган, известный по фильмам «Дюнкерк», «Банши Инишерина», «Бэтмен», «Чернобыль», а также 18-летний дебютант из Казахстана Талха Акдоган, сыгравший 15-летнего подростка.

В основном конкурсе участвует новый фильм Андрея Звягинцева, не снимавшего девять лет в силу разных драматических обстоятельств. Замысел «Минотавра» возник много лет назад, но осуществить его тогда не удалось. Менялись продюсеры, кому-то из них этот камерный проект казался слишком дорогим. Потом Андрей Звягинцев тяжело заболел, лечился в Германии, был на грани жизни и смерти, проходил долгую реабилитацию в Европе.

Фильм снят в Риге на русском языке по сценарию Семена Ляшенко, также написавшего книгу «Путь фильма «Апокриф» Андрея Звягинцева» о том, как создавалась короткометражная новелла для международного киноальманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя». В производстве «Минотавра» поучаствовали Франция, Германия, Латвия.

Это история о бизнесмене, в компании которого идет сокращение штата, а в это время дала трещину его семейная жизнь. Работала на картине постоянная команда Звягинцева: оператор Михаил Кричман, композиторы Евгений и Саша Гальперины.

«Минотавр» – четвертый фильм Звягинцева на Каннском кинофестивале. Девять лет назад он представлял в основном конкурсе «Нелюбовь», а до этого – «Левиафана» и «Изгнание». В конкурсе «Особый взгляд» участвовала его «Елена».

В «Неделе критики» представлен 13-минутный фильм «Город сов» Жени Казанкиной, где главную роль сыграла ученица Юрия Бутусова Вера Енгалычева. Еще несколько короткометражных фильмов российских режиссеров заявлены в индустриальной программе.

На кинорынке представят фильм «Стать Капой» Шарлотты Колберт, где легендарного военного фотокорреспондента Роберта Капу сыграл Марк Эйдельштейн, а также хоррор «Скоро ты умрешь» Егора Абраменко, известного по фильму «Спутник».