Назван самый популярный фильм у российских пиратов в апреле

«Проект «Конец света» — самый популярный фильм у российских пиратов в апреле

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года. Статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Первое место в рейтинге занял фантастический фильм «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом. Следующим в списке оказалась криминальная лента «Наследник», а на третьей строчке расположился «Аватар 3: Пламя и пепел».

Лидером топа самых популярных сериалов среди российских пиратов стали «Пацаны». Следом за ним идут «Грачи» и «Детектив Холе».

Топ-5 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2026 года:

  • «Проект "Конец света"».
  • «Наследник».
  • «Аватар 3: Пламя и пепел».
  • «Майк и Ник и Ник и Элис».
  • «Я иду искать 2».

Топ-5 самых популярных сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года:

  • «Пацаны».
  • «Грачи».
  • «Детектив Холе».
  • «История любви».
  • «Клиника».