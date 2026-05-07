Стало известно, когда выйдет мультсериал «Охотники за привидениями» от Netflix

Издание Deadline раскрыло дату выхода нового мультсериала по «Охотникам за привидениями». Анимационное шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2027 году.

© Чемпионат.com

Сюжет проекта пока неизвестен. В издании отметили, что исполнитель одной из главных ролей в оригинальных фильмахх Дэн Эйкройд выступает исполнительным продюсером сериала. За производство шоу также отвечают компании Netflix и Sony Pictures Animation.

Франшиза уже не первый раз получает мультсериал. Первое анимационное шоу под названием «Настоящие охотники за привидениями», которое основано на оригинальном фильме, транслировалось с 1986 по 1991 год. Спустя шесть лет вышел другой проект — «Экстремальные охотники за привидениями», рассказывающий о другой команде, которая ловит призраков.