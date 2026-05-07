Бортко рассказал, почему не снял Броневого в «Собачьем сердце»

Знаменитый советский и российский режиссер и сценарист Владимир Бортко ("Блондинка за углом", "Единожды солгав", "Афганский излом") рассказал, что на роль профессора Преображенского в "Собачьем сердце" (1988) претендовал выдающийся артист Леонид Броневой ("17 мгновений весны", "Покровские ворота"), однако постановщику пришлось отказать ему.

В интервью KP.RU Бортко подробно объяснил ситуацию с выбором актеров:

«Броневой очень обижался. Он считал, что я его не взял, потому что он еврей. С ума сошел? Причем здесь — еврей, не еврей? Не в этом дело».

Режиссер отметил, что актер "очень хорошо пробовался на роль" и все же выбор пал на Евгения Евстигнеева ("Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"), поскольку профессор "сделал сам себя. И в Евстигнееве это было".