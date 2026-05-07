Вышел трейлер сериала «Элис и Стив»

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер сериала «Элис и Стив». Комедийное шоу стартует уже 8 июня. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Сюжет повествует об Элис, которая узнаёт, что её лучший друг начал встречаться с её 26-летней дочерью. Теперь героине предстоит сделать всё, чтобы разрушить странные отношения.

Главные роли исполнили Джемейн Клемен («Реальные упыри») и Никола Уокер («Загадочное ночное убийство собаки»). Автором проекта выступила Софи Гудхарт — постановщица и сценарист некоторых серий популярного шоу «Сексуальное просвещение».