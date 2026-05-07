Чем удивит зрителей военная драма «Отец»

Режиссер Павел Иванов рассказал НСН, как, обращаясь к классической теме «отцов и детей», стремился достучаться до души и сердец зрителей.

Фильм «Отец», получивший приз зрительских симпатий на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) , сочетает в себе драматический накал и масштабные экшн-сцены, что удивит зрителей разных возрастов, заявил в беседе с НСН режиссер картины Павел Иванов.

Военное кино вышло в прокат 7 мая. Сюжет разворачивается во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов — уходит на фронт, чтобы попытаться найти сына, пропавшего без вести. Главную роль в картине исполнил Илья Шакунов. По словам Иванова, его фильм не о подвиге как таковом, а о поиске близкого человека в условиях войны.

«На фронте герой становится отцом для молодой группы снайперов, в которую входят ребята, только вступившие во взрослую жизнь. Он видит, что им нужна помощь и обращается к каждому в самый важный момент: кому-то подсказывает, кого-то направляет. Как тонкий психолог, ищет подход к каждому. В фильме я хотел подчеркнуть важность отцовской любви, показать, как присутствие отца в жизни ребенка влияет на формирование личности. Это классическая тема, основанная не только на личном опыте. Это история не про подвиг, а про поиск близкого человека в условиях войны. В экшн-сценах мы выстраивали партитуру зрительского восприятия так, чтобы спецэффекты, взрывы, выстрелы выражали пик эмоций героев, летящие пули и выжигающий огонь воспринимался, как карающая сила. Мне не раз говорили, что в картине есть что-то от советского кино. Такие сравнения очень приятны», — рассказал он.

Как уточнил собеседник НСН, в картине зрителя ждет немало масштабных сцен, но это не будет экшном ради экшна.

«В работе с экшном и боевыми сценами важна подготовка. Каждый бой у нас имел свое название. На первую встречу я пришел с пакетом солдатиков. На "Мосфильме" мы выстраивали военную часть, продумывали, как все это будет двигаться. Затем к работе подключались постановщики трюков, пиротехники. В картине много сцен с огнем, взрывами, масштабных баталий. Есть сцена рукопашного боя, в которой было задействовано больше 30 каскадеров. Во всем этом мы искали художественный образ. В каждый такой сцене происходит важное событие внутри персонажа или экшн выступает последствием изменений героев. Мы хотели, чтобы драматический накал человеческих отношений и пафос боевых сцен сплетались в единое полотно. Постарались сделать кино честно, с открытым сердцем и на пределе своих возможностей. Сделать такой фильм, который сможет достучаться до души зрителей и тронуть сердца. Лестно, что картина выходит в преддверии Дня Победы. То, что в прокате есть и другие военные картины — прекрасно. Пусть зритель выбирает», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на период с 1 по 10 мая российские сети кинотеатров третий год подряд откажутся от показа голливудских фильмов, напоминает «Радиоточка НСН».