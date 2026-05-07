Стало известно, кто снимется в фильме «Человек, который украл Португалию»

Доминик Уэст («Корона», «Колетт») и Ричард Э.Грант («Смерть единорога», «Франшиза») сыграют в фильме «Человек, который украл Португалию» (The Man Who Stole Portugal) режиссера Томаса Нэппера («Колесо времени», «Мадам Клико»). Как сообщает Deadline, сценарий написал Ричард Галазка, вдохновлённый книгой о реальных преступлениях Мюррея Тейга Блума. Съемки кинопроекта, который описывается как «мрачно-комическое ограбление в стиле ретро об одной из самых дерзких финансовых махинаций XX века», стартовали весной 2026 года.

Джеймс Нельсон Джойс («Этот город принадлежит нам», «Переводчик») играет главного героя Алвеса Рейса - самодостаточного аутсайдера, гениально умеющего превращать закрытые двери в возможности. Изгнанный и недооцененный, Рейс полон решимости обеспечить своей жене Марии (Эмили Фэйрн), и их семье достойную жизнь, и, шаг за шагом, он начинает изобретать себе путь наверх. От поддельных документов до официальных контрактов, его путь ведет его через колониальные закоулки прямо в залы заседаний Банка Португалии – пока его самый большой блеф не превращается в одну из величайших афер в истории.

В актёрский состав также входят Джоэль Фрай («Круэлла»), Херберт Нордрам («Худший человек на свете»), Ким Бодния («Девушка и море»).