Названы актеры, которые исполнят главные роли в фильме «Последний танец»

Эдриан Броуди и Рэйчел Зеглер сыграют главные роли в фильме «Последний танец» (Last Dance) бразильского режиссера Карима Айнуза («Невидимая жизнь Эвридики», «Игра королевы»). Как сообщает Deadline, сценарий написала Эмили Зифф Гриффин на основе своей автобиографической статьи 2021 года в журнале New Yorker «Последний танец с моим отцом».

По сюжету знаменитый бродвейский композитор Эллиот (Броуди) приглашает свою дочь Эмму (Зеглер) в круиз по Карибскому морю в 1991 году, где девушка влюбляется в молодого члена экипажа. Но под радостью и безудержным весельем скрывается все более глубокая тень кризиса: Эллиот болен СПИДом и скоро умрет.

«В вихре безудержного веселья на борту отец и дочь вынуждены столкнуться с невысказанными истинами между ними. Смогут ли они вновь обрести друг друга за то короткое время, что им осталось вместе, прежде чем музыка окончательно затихнет?» – сообщается в синопсисе.

Обладатель премий «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Бен Платт («Дорогой Эван Хансен») также сыграет одну из главных ролей и напишет оригинальную музыку к фильму, а Зеглер, получившая премию «Оливье» за роль в «Эвите», исполнит собственные вокальные партии.