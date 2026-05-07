Фильм «Семь верст до рассвета» вышел на большие экраны

Фильм «Семь верст до рассвета» Александра Андреева вышел на большие экраны. Он посвящен подвигу Героя Советского Союза крестьянина Матвея Кузьмина.

Ключевые события ленты разворачиваются зимой 1942 года. Деревня Куракино, где живет Матвей Кузьмин (Федор Добронравов), находится в немецкой оккупации. И когда ему велят провести фашистов в тыл прорвавшихся красноармейцев, Матвей Кузьмин соглашается... но только с намерением повторить подвиг Ивана Сусанина.

Фильм основан на повести Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина», на базе которого Наталя Шумак написала сценарий.

«Для меня этот фильм — прежде всего про мирных людей, оказавшихся на оккупированной территории, про их несгибаемость и внутреннюю силу, — подчеркнул режиссер ленты Александр Андреев. — Я бесконечно благодарен всей команде: в мороз, в жару, в пургу, под ливнем, днем и ночью — они работали с отдачей и любовью к нашему общему делу. Это было настоящее братство. Очень хочется, чтобы зрители посмотрели эту историю с открытой душой».

Так как сама деревня, где жил Матвей Кузьмин, стала частью города, картину снимали в одной из заброшенных деревень в окрестностях Великих Лук. Там сохранилось три дома, еще четыре достроили. И даже проложили дорогу. Авторам ленты было важно передать атмосферу селений 40-х годов. К созданию фильма подключили исторических консультантов.

«Мы работали с ними непосредственно на псковской земле. Прорабатывали за круглыми столами военно-исторические нюансы и детали, а также посетили все музеи города Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов Псковской области, которые нас погружали в события того времени. Записывали интервью с родственниками Матвея Кузьмина, — поделилась продюсер Марина Селиванова. — И даже листовки в фильме — точная копия листовки, которая находится в музее Великих Лук».

В ленте собран яркий актерский состав: Виктор Добронравов и Артем Быстров, Олег Гаас и Тимофей Кочнев, Мария Шукшина и другие. Истории их персонажей объединены вокруг подвига главного героя.

«В нашей картине заложено много смыслов, но для меня особенно важна тема стереотипов восприятия человека, — отметила актриса Мария Шукшина. — Героя принимают за простого и покорного, не замечая его внутренней силы, мудрости и нравственного стержня. Эта ошибка и становится ключевой для понимания истории и ее финала».

Кстати

Матвей Кузьмин, которому было 83 года на момент совершения подвига, — самый пожилой Герой Советского Союза. Это звание он получил посмертно.