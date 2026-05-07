Опубликован тизер сериала «Я найду тебя»

Первый тизер-трейлер детективного сериала «Я найду тебя» (I Will Find You) представил 7 мая 2026 года Netflix. Это экранизация одноименного романа Харлана Кобена, где главные роли исполнили Бритт Лауэр и Сэм Уортингтон, а также снялись Майло Вентимилья, Логан Браунинг, Клэнси Браун, Чи Макбрайд, Эрин Ричардс, Логан Браунинг, Дэррин Бэйкер и другие.

© Кадр из трейлера

Главный герой Дэвид (Уортингтон) отбывает пожизненный срок в тюрьме за убийство собственного сына, которое он не совершал. Узнав, что мальчик может быть все еще жив, он решается на побег, чтобы найти сына и доказать свою невиновность.

В создании проекта участвовали сценаристы Роберт Халл (он является шоураннером), Брайан Уинбрандт, Стивен Лилиен и Хизер Митчелл. Режиссёрами эпизодов выступили Брэд Андерсон, Мая Врвило, Адам Дэвидсон и Мэгги Келли. Харлан Кобен является исполнительным продюсером.

Премьера всех восьми эпизодов «Я найду тебя» состоится на Netflix 18 июня.