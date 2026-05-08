Объявлена дата выхода в прокат первой российской комедии с роботом в главной роли

"Робоняня" - первая отечественная семейная комедия с роботом в главной роли - выйдет в широкий прокат 18 июня.

Картина, расширяющая популярную франшизу "Не одна дома", рассказывает о приключениях школьницы Златы (Ева Смирнова из "Папиных дочек. Новых"), не привыкшей жить по чужим правилам.

Девочка мечтает попасть на школьный бал - прибегнув к хитрости, она вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Отец-изобретатель поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом.

Умная машина следит за питанием и расписанием Златы, контролируя каждый ее шаг. Позвав на помощь друга Никиту, школьница разрабатывает план, как вернуть себе свободу, однако ситуация выходит из-под контроля.

Главные роли в картине исполнили блогеры-миллионники Денис, Елена и Василиса Кукояки (эта работа стала их дебютом в кино) и робот Unitree G1 Basic (он же Володя), озвученный блогером, продюсером и актером дубляжа Кареном Арутюновым ("Простоквашино").

Также в картине задействованы Милана Хаметова ("Не одна дома"), Ольга Тумайкина ("Сказка о царе Салтане"), Тимофей Зайцев ("Волшебный участок"), Андрей Пынзару ("Мой папа - медведь"), Никита Конкин ("Космос засыпает") и популярный блогер Давид, Дава, Манукян, также выступивший одним из продюсеров.

Режиссеры - Максим Максимов ("Мой папа - медведь", "Капитан Крюк") и Анна Соловьева-Карпович ("Драники", "Двойная жизнь МИ").

"Злата - невероятно живой и современный персонаж. Она хулиганка, но с добрым сердцем, она просто не всегда умеет это показать. Мне было интересно исследовать, как через взаимоотношения с роботом, который поначалу кажется ей врагом, она учится быть искренней, заботиться о других и принимать ответственность за свои поступки. Это очень смешная и в то же время глубокая история взросления", - рассказывает исполнительница главной роли Ева Смирнова.