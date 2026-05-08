Что известно о сюжете «Бэтмена 2»

Мэтт Ривз поделился парочкой снимков с камер на предварительных съёмках «Бэтмена 2». Судя по ним, можно увидеть, что какой-то акт фильма (или весь фильм) развернётся зимой, поскольку вокруг бэтмобиля летает снег.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 году. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон. C ним сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие.