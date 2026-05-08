Mos.ru покажет концерт «Песни Великой Победы» в прямом эфире

В культурном центре «Строгино» пройдет концерт, посвященный памяти подвига народа в Великой Отечественной войне.

В программе — военные песни, ставшие символами мужества, стойкости и любви к Родине. В сопровождении русского народного оркестра «Москва» под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Алданова прозвучат произведения «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Последний бой», «День Победы» и другие.

Прямую трансляцию концерта смотрите здесь, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» 8 мая в 17:00.

