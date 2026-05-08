Джесси Бакли и Пол Мескал снова сыграют вместе

По данным Deadline, Джесси Бакли и Пол Мескал, исполнившие вместе главные роли в картине «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета», вновь сыграют друг с другом в фильме Hold on to Your Angels.

Действие развернётся в Южной Луизиане. Сюжет расскажет о разрушительной любви проклятого преступника, обречённого на ад, и неистового пастыря заблудших душ.

Этот перспективный проект будет представлен покупателям на рынке Канн в этом месяце, где у какой-нибудь студии есть все шансы снять его с рассмотрения. Сценаристом и режиссёром назначен Бен Зайтлин («Звери дикого Юга»).

Съёмки картины начнутся в 2027 году.