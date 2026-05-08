Терон vs. Тэрон: как в «Вершине» большие звезды отрабатывают свои контракты

Netflix в апреле выпустил триллер "Вершина", который на фоне околонулевого промоушена легко принять за очередную стриминговую галочку в контракте больших звезд.

Главные роли исполнили Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон, а продвижение проекта было настолько скромным, будто сама платформа не слишком верила в собственный релиз. Для конвейера Netflix, впрочем, подобное ощущение возникает регулярно: известные артисты, средний бюджет, пара громких имен на постере - и фильм растворяется в каталоге через неделю после премьеры. Но с "Вершиной" ситуация оказалась чуть интереснее.

Во вступлении зрителя знакомят с главной героиней - поклонницей экстремального туризма и альпинизма.

Очередное восхождение заканчивается трагедией: девушка теряет близкого человека.

Чтобы справиться с горем утраты, она продумывает отличный, надежный как швейцарские часы, план: еще сильнее задрать адреналиновую планку, в одиночку отправившись в сплав по горным рекам Австралии.

Правда, как честно предупреждали трейлеры и синопсис, главной угрозой для нее оказывается вовсе не природа. Среди скал и бурных потоков героиню поджидает весьма конкретный человек - эдакая злая версия Беара Гриллса на стероидах. Дальше фильм даже не пытается делать вид, что у него припасены сложные драматургические конструкции: Терон убегает и превозмогает, а Тэрон на нее неистово охотится - максимально кровожадно и изобретательно.

Схема настолько простая и условная, что временами "Вершина" больше напоминает слэшер, чем заявленный психологический триллер. Но именно в этой примитивности неожиданно скрывается главный плюс картины. Авторы не распыляются на лишние линии, а почти целиком строят все повествование на противостоянии дуэта главных действующих лиц. И это работает.

Между ними кипит и булькает такая химия, которую невозможно было прописать в сценарии. Даже самые предсказуемые сцены начинают работать на саспенс, а в отдельных эпизодах напряжение едва ли не искрит разрядами электрического тока.

При этом назвать фильм непредсказуемым язык не повернется. Почти все сюжетные твисты "пробиваются" сильно заранее, а часть решений персонажей вызывает закономерные вопросы. Логика местами трещит по швам так, словно сценарий писали по принципу "иначе кино бы не получилось". Удивительно, но это никак не мешает общему восприятию и "Вершина" не разваливается. Возможно, потому что проект изначально не претендовал на интеллектуальные дуэли в духе Финчера. Это честное жанровое кино, где все-таки важнее темп, атмосфера и харизма исполнителей.

Отдельно стоит отметить, насколько камерным ощущается лента, несмотря на почти постоянное нахождение героев под открытым небом. Казалось бы, австралийские реки, горы и бескрайние природные пейзажи должны давать ощущение свободы. Но авторы умело упаковали пространство в форму ловушки (еще и денег, скорее всего, сэкономили, половину материала отсняв в павильоне). Давящее чувство изоляции работает здесь едва ли не сильнее, чем в некоторых триллерах, действие которых происходит в одной комнате.

Экшен не пытается удивлять постановочной акробатикой - ставка сделана скорее на физическую уязвимость персонажей и ощущение постоянного дискомфорта.

Ну и, конечно, главный сюрприз фильма - Тэрон Эджертон. После череды ролей обаятельных и неуклюжих "мальчиков-зайчиков" актер неожиданно органично смотрится в образе хищника с явными психопатическими наклонностями. Причем играет он не карикатурного маньяка, а человека, чья жестокость пугает именно своей приземленностью, из той категории тихих городских сумасшедших, которые на первый взгляд кажутся безобидными чудаками, пока внезапно не выясняется, что внутри у них давно уже что-то опасно сломалось.

Для Эджертона это, возможно, не карьерный прорыв, но точно удачный заход на территорию нового амплуа.

В итоге "Вершина" действительно выглядит как отработка контрактных обязательств перед Netflix - и Шарлиз Терон, и Тэрон Эджертон вряд ли будут вспоминать этот фильм как важнейшую работу в фильмографии. Но оба уже достигли такого уровня, когда способны собственным профессионализмом на себе вытянуть за уши даже откровенно проходной материал. До вершины жанра фильм не добирается, но в качестве крепкого триллера на вечер цепляется за зрителя вполне уверенно.

Оценка: 3,5 из 5.