История и слава военной песни «Катюша»

Одним из символов сопротивления фашизму в годы Великой Отечественной войны стала песня «Катюша». Её мелодию знали не только в СССР, но и в Италии, где с новым текстом композиция закрепилась как гимн местных партизан. «Катюша» очень популярна в Азии, в частности в Китае и Японии. В Смоленской области в 1985 году открыли музей, посвящённый этой песне. Подробнее о важнейшем шлягере — в материале RT.

Популярная песня «Катюша» была написана ещё до начала Великой Отечественной войны, в 1938 году. Тем не менее это было неспокойное время: советские военные участвовали в боевых действиях в Испании, а «на дальнем пограничье» — правда, с восточной стороны — рубежи точечно атаковали японцы.

Вот тогда в редакции газеты «Правда» познакомились поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер. Блантер был художественным руководителем Государственного джаз-оркестра СССР (Госджаз). В молодости он сочинял музыку для кабаков, а позже писал в разных жанрах — от танцевальных мелодий до оперетт и соцреалистических произведений в честь советских лидеров.

Исаковский писал стихи с детства, и в 1914 году, в 14-летнем возрасте, опубликовал стихотворение в газете «Новь». Песни на его тексты исполнял хор Пятницкого, также поэзию Исаковского высоко оценивал писатель Максим Горький.

Михаил Исаковский написал восемь строк про Катюшу, которая на фоне цветущих яблонь и груш выходит на высокий берег, однако после этого вдохновение его покинуло. Тем не менее неоконченная работа привлекла Блантера: он сочинил мелодию и настоятельно попросил Исаковского дописать текст.

Премьера песни состоялась в Колонном зале Дома союзов на концерте Государственного джаз-оркестра 28 ноября 1938 года. Первой вокалисткой стала Валентина Батищева. Слушатели дважды вызывали её на бис. В 1939 году «Катюша» вышла на пластинках и стала очень популярной. Песня была и злободневной, и вечной, ведь автор не упоминал конкретные боевые действия.

После Батищевой песню исполняли Лидия Русланова, Анна Герман, Эдуард Хиль и другие знаменитые певцы.

Учительница, машина и военнослужащие

В 1941 году образы из «Катюши» связались с событиями Великой Отечественной войны. Текст песни много раз переделывали — сохранилось более 100 вариантов. Строки посвящали в том числе женщинам в рядах вооружённых сил. Придумывали и «Ответы Катюше» от её возлюбленного, который защищает Родину.

Ещё одной знаменитой «Катюшей» в годы войны стала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13. По одной из версий, случайный свидетель залпа сравнил работу машин с песней. Также отмечается, что техника с завода «Коммунар» была отмечена литерой «К».

Более того, использовавшиеся снаряды с зажигательной начинкой маркировались аббревиатурой КАТ — «Костикова автоматический термитный». Как бы то ни было, ассоциации с песней оказались неизбежны. Известны варианты текста, где речь идёт именно о машине, которая сокрушает вражеские подразделения.

Есть разные версии того, кто послужил прототипом главной героини песни. Например, Катюшей могла быть первая учительница Михаила Исаковского Екатерина Сергеевна Горанская. Она подкармливала мальчика и оставляла ночевать в деревенской школе в холода: по бедности Исаковы (такая фамилия была у родителей Михаила) не могли позволить себе тёплую зимнюю обувь.

Также учительница обратила внимание на то, что у будущего поэта проблемы со зрением. Она отправила его к офтальмологу в город. Вылечить близорукость с воспалением сетчатки не удалось, однако Исаковский продолжил обучение на дому. В войну Екатерина Горанская умерла от голода.

С песней переплелись истории и других девушек по имени Екатерина. Ещё в 1938-м на дальнем пограничье, у озера Хасан, с японцами воевала Екатерина Алексеева из Владивостока, награждённая впоследствии орденом Красной Звезды. Песни она тоже заводила: до боевых действий Алексеева училась в Ленинградской консерватории. Её муж также был пограничником. В 2013-м во Владивостоке открыли памятник «Катюше».

Историю Катюши считала личной Екатерина Лукомская. Её возлюбленный — Василий Тимошенко из села Червоный Кут Черкасской области — служил на Балтийском флоте. В одном из писем он написал «Ответ балтийцев Катюше», который ложится на тот же мотив. Тимошенко погиб во время войны.

В годы войны «Катюшу» слушали и немцы. Советские бойцы рассказали Исаковскому, как однажды услышали знакомый мотив из вражеского окопа. Фашисты ставили пластинку с песней снова и снова. Это так возмутило красноармейцев, что они неожиданно атаковали противника и после схватки забрали патефон с пластинкой в качестве трофея.

Песней было отмечено кратковременное «перемирие» на одном из участков фронта. До немцев дошли слухи о служащей морской пехоты Екатерине Михайловой. Они пропустили Катюшу набрать воду из колодца, расположенного на линии фронта, и спели в честь неё эту песню.

«Катюша» народов мира

Силы сопротивления разных стран также подхватили песню. «Катюшу» знали партизаны Болгарии, Франции и Италии. В частности, итальянские партизаны написали на музыку Блантера текст о своём движении Fischia il vento («Свистит ветер»). По сюжету партизаны в дырявых башмаках идут завоёвывать красную весну и свободу, обещая фашистам вендетту и скорый конец.

Стихи написал в 1943 году Феличе Кашоне. В 1944-м он был убит. Песня «Свистит ветер» считается одним из символов итальянского сопротивления.

Популярна «Катюша» и на Востоке. Её исполняют в Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, в стране есть русскоязычный канал, который вещает с субтитрами на китайском, — он также называется «Катюша».

В Японии песня стала популярной после Второй мировой войны. Некоторые исследователи даже считают «Катюшу» первым примером японской поп-музыки.

Мелодия малой родины

С «Катюши» началась история мемориального музея Михаила Исаковского в селе Всходы Смоленской области. Поэт, получив в 1943 году Сталинскую премию за эту и другие фронтовые песни, передал деньги на строительство Дома культуры.

Позже на базе факультета русского языка и литературы Смоленского государственного пединститута организовали студенческий отряд «Катюша». Его активисты собрали материалы и 1985 году открыли музей песни «Катюша».

Одна из реликвий музея — женская кофта. Она принадлежала подпольщице. По рассказам единственного уцелевшего односельчанина Исаковского, когда её вели на расстрел, она запела «Катюшу», а вслед за ней мелодию подхватили более 100 человек, также приговорённых к смерти.

В 1997 году администрация Угранского района переименовала учреждение в Мемориальный музей М.В. Исаковского. В музее воссоздан кабинет поэта из его московской квартиры, звучат песни его авторства, также представлены книги и фотографии с автографами Исаковского. Экспозиция в отдельных залах посвящена детству и молодости литератора и поэзии военных лет. Песне «Катюша» выделен отдельный зал.

Неподалёку от села Всходы, близ реки Угры, установлен мемориал в честь песни — как и поётся, на высоком берегу на крутом.

Наряду с композицией Исаковского и Блантера боевой дух солдат и мирных жителей в годы войны поднимали и другие популярные песни.

«Смуглянка»

Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков создали песенную сюиту о молдавских партизанах, частью которой и стала «Смуглянка». Однако в тот период произведение не получило широкого признания.

С началом Великой Отечественной войны оригинальные ноты были утеряны, остались только черновики. Позднее Новиков восстановил песню и представил её на радио, но произведение посчитали слишком лёгким, неподходящим для военного времени.

Лишь в 1942 году, когда стали популярны композиции более лирического толка, музыкант вновь обратился к «Смуглянке». Он переработал её и отправил Александру Александрову — руководителю ансамбля песни и пляски Красной армии. Однако редколлегия Государственного радио отвергла песню из-за её сентиментальности.

Настоящий успех пришёл к песне в 1944 году, когда ансамбль исполнил её в Концертном зале имени П.И. Чайковского. «Смуглянку» транслировали по радио, куда ранее не взяли. Благодаря запоминающейся мелодии и эмоциональности «Смуглянка» полюбилась слушателям. Всенародную известность она получила уже после выхода фильма «В бой идут одни «старики». Так «лёгкая» довоенная песня со временем приобрела глубокий патриотический смысл и навсегда осталась в культурной памяти народа.

«Три танкиста»

Одна из самых известных советских военных песен, «Три танкиста», стала символом мужества и боевого братства. Её написали в 1939 году поэт Борис Ласкин и композиторы братья Покрасс для фильма «Трактористы».

В песне рассказывается о трёх друзьях-танкистах, которые вместе защищают Родину. Считается, что её сюжет связан с реальными событиями на Дальнем Востоке, в частности с боями у озера Хасан.

Хотя песня появилась до Великой Отечественной войны, особую популярность она получила именно в военные годы. Она поднимала боевой дух солдат и подчёркивала важность дружбы и взаимовыручки на фронте.

Со временем песня «Три танкиста» стала неофициальным гимном танковых войск. Простая и запоминающаяся мелодия сделала её одной из самых узнаваемых песен своего времени.

«Тёмная ночь»

Лирическая военная песня «Тёмная ночь» появилась во время съёмок фильма «Два бойца». Режиссёру Леониду Лукову нужна была композиция для сцены с написанием письма, которую никак не удавалось снять. Тогда композитор Никита Богословский сел за рояль и за несколько минут написал мелодию. Затем музыку передали поэту Владимиру Агатову, который быстро создал текст. После произведение исполнил Марк Бернес (песню он репетировал всего 15 минут).

Широкую известность песня получила после выхода фильма. А до того композиция привлекла внимание Леонида Утёсова, который включил её в свой репертуар и записал на пластинку.

Позже песню исполнял Иван Козловский. Первая партия пластинок, записанная с его голосом, оказалась бракованной. Позже выяснилось, что матрицу испортила слезами сотрудница завода, которая не смогла сдержать эмоций при прослушивании.