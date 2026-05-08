«Золотой глобус» ввел новые правила об использовании ИИ в кинокартинах

Кинопремия «Золотой глобус» обновила правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве, передает издание Variety.

Теперь применение генеративного ИИ само по себе не приведёт к дисквалификации работы. Главное условие — авторские права должны оставаться у человека. ИИ разрешается использовать только как вспомогательный инструмент в актёрской игре, режиссуре и написании сценариев. Запрещено применять нейросети для имитации внешности или голоса актёров.

Организаторы премии вправе запросить у создателей фильма детали о применении ИИ. Если информация не будет предоставлена, проект могут дисквалифицировать.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший сказал НСН, что бесполезно пытаться остановить революцию искусственного интеллекта (ИИ), в России эти технологии могут только помочь молодым представителям отрасли продвинуться без лишних затрат.