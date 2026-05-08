Волшебный реквизит «Гарри Поттера» защитили от краж

Летом 2025 года стартовали съёмки сериала «Гарри Поттер» — масштабного проекта компании HBO. Для шоу приготовили огромное количество разного реквизита, выполненного в духе волшебной вселенной Джоан Роулинг: от мётел и мантий до волшебных палочек, снитчей и других атрибутов франшизы.

Как сообщает издание The Sun, компания HBO оснастила многие предметы реквизита специальными чипами. Это произошло после того, как со съёмочной площадки начали пропадать мётлы, тыквы, книги и другой реквизит, необходимый для дальнейших съёмок.

Холдингу пришлось даже создать специальный отдел, который следит за целостностью предметов и отслеживает их перемещение по разным отделам производства. Отмечается, что сотрудников, которые незаконно присваивают себе предметы с площадки, сразу же увольняют.

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря 2026 года. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки подходят к концу в Великобритании.