В кинотеатры перестали ходить только ради фильмов

Доходы российских кинотеатров в 2026 году растут, но посещаемость пока не вернулась на уровень трехлетней давности. Отрасль столкнулась с нехваткой крупнобюджетных зарубежных фильмов, утратой монополии на эксклюзивный контент и жесткой конкуренцией с онлайн-стримингами. Однако для российского кинематографа это только стало стимулом для развития импортозамещения. О том, как кинотеатрам удается сохранить аудиторию и нарастить кассовые сборы, "Российская газета" поговорила с экспертами.

Зритель возвращается

Динамика посещений кинотеатров в 2026 году неоднородна. Так, в середине февраля кинотеатры посетили 3,49 млн человек, а в аналогичном периоде 2025 года - 2,83 млн человек. В начале марта посещаемость российских кинотеатров возросла, в начале апреля число посещений сократилось до 2,1 млн человек. Об этом "Российской газете" рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

С начала года кинотеатры посетили 47,9 млн зрителей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го, но все еще меньше, чем в 2023-2024 годах, добавила она. Динамика была неровной все последние годы, говорит академический руководитель программы кинопроизводства ИК ФКИ НИУ ВШЭ Полина Ильина. В 2022-м посещаемость рухнула до 34,2 млн человек в первом квартале из-за ухода голливудских студий и отмены премьер. В 2023-м начался подъем - 52,2 млн зрителей, в 2024-м ощущалось небольшое снижение - 50,4 млн, а в 2025-м произошел спад до 39,3 млн из-за нехватки громких релизов и конкуренции с онлайн-платформами.

"Рост в начале 2026-го связан с длинными новогодними каникулами и успешными премьерами, например, "Чебурашкой-2", - поясняет Ильина. - Однако ряд проблем остается: репертуар в основном ориентирован на детей и семьи, доля российских релизов к осени 2025-го достигла 80%. Цены на билеты выросли на 12%, а зрители все чаще выбирают стриминги и альтернативные виды досуга. Таким образом, текущий рост отражает лишь локальный успех, а не решение системных вызовов отрасли".

Цена удовольствия

Несмотря на снижение числа зрителей, общие кассовые сборы продолжают расти, говорит доцент кафедры общего и проектного менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве РФ Александр Исаенко. "Увеличение выручки вопреки сокращению аудитории напрямую связано с ростом средней цены на билеты: за год они подорожали в среднем на 18%", - отметил он.

Продуктивным для российского кино стало начало 2026 года. Сборы превысили 10 млрд рублей, а лидерами проката стали вторая часть "Чебурашки", "Простоквашино" и "Буратино". По словам Лебединской, фильм "Чебурашка-2" обеспечил 47,6% кассовых сборов.

Средняя цена билета по стране колеблется в районе 500-600 рублей, а в мегаполисах может достигать 700-800 рублей. Всего с 2022 года цена похода в кино увеличилась почти на 54%, что подтверждают данные Росстата: в марте 2025-го средняя цена составила 411,78 рубля против 350,54 рубля в марте 2024-го.

"На рост цен повлияли общая инфляция, увеличение себестоимости кинопоказа - в 2025 году она составила 5270 рублей за сеанс против 2783 рублей в 2023-м, требования дистрибьюторов по минимальной цене билета, грядущие изменения в налоговом законодательстве, различия в стоимости сеансов в зависимости от формата и времени показа, - говорит Ильина. - Региональные различия в ценах на билеты значительны: в 2025 году разрыв между самым дорогим и самым дешевым билетом превысил 3,5 раза".

Самые низкие цены на киносеанс были зафиксированы в Омске (331 рубль), Севастополе и Махачкале, а самые высокие - в Москве (625 рублей), Московской области (517 рублей) и Краснодаре (533 рубля). "При этом высокая стоимость билета не всегда соответствует высоким кассовым сборам: например, Краснодар с дорогими билетами не лидировал по общей кассе. Таким образом, динамика цен определяется сочетанием макроэкономических условий и локальных особенностей рынка, а разрыв между регионами продолжает расти", - отмечает Ильина.

Приходят с друзьями

С начала года в российских кинотеатрах 62% зрительских групп составляют компании друзей, лишь 21% зрителей приходят с семьями. При этом в выходные доля посетителей в возрасте 12-24 лет возросла до 73%, а доля зрителей 25-34 лет упала до 11%. Средняя заполняемость залов обычно составляет 13-16%. Для сравнения, в новогодние праздники показатель вырос до 49,6%, говорит Лебединская.

Тренд, при котором россияне чаще ходят в кино с друзьями, чем семьями, остается устойчивым на протяжении 3-4 лет. Структура аудитории по формату посещения практически не меняется: доля визитов в компании друзей стабильно превышает 60%, а семейных походов держится в диапазоне 18-22%, поясняет Ильина.

"Такая картина во многом связана с ценовым фактором. Семейный поход в кино ощутимо дороже: билеты для 2-4 человек, попкорн и напитки могут обойтись в значительную сумму. В условиях роста цен на билеты семьи чаще выбирают более бюджетные варианты досуга или откладывают поход в кинотеатр", - говорит эксперт.

Еще один фактор - конкуренция с онлайн-стримингами. Для семейного просмотра дома есть масса удобных альтернатив: подписки на платформы, возможность выбрать фильм на любой вкус и посмотреть его в комфортной обстановке. При этом молодежь воспринимает поход в кино скорее как социальное событие, добавляет Ильина.

"Кинотеатральная индустрия переживает не просто нехватку крупнобюджетных зарубежных фильмов, но и столкнулась с кардинальным изменением условий: утеряна монополия на эксклюзивный контент, и теперь кинотеатрам приходится бороться за внимание и деньги зрителей с онлайн-стримингами, пиратским контентом и альтернативными формами досуга", - отметил Исаенко.

Будущее кино

Из-за "репертуарного дефицита" число действующих кинотеатров в России за последний год сократилось на 7%, говорят эксперты. Снижение прибыльности кинотеатров обусловлено комплексом факторов. Конкуренция со стриминговыми сервисами приводит к потере части аудитории, сказывается структурный кризис контента и перераспределение досуговых бюджетов: россияне стали предпочитать более разнообразные варианты проведения свободного времени.

Играет роль трансформация кинотеатров.

"Многие сети делают ставку на создание зон отдыха, кафе и лаунж-пространств, что повышает привлекательность площадок для дружеских встреч. Репертуарная политика последних лет смещается в сторону франшиз, супергеройских блокбастеров и комедий. Влияет и общий тренд на изменение моделей досуга. Молодые люди активнее ищут форматы коллективного времяпрепровождения, а семьи нередко отдают предпочтение паркам, квестам или интерактивным музеям", - говорит Ильина.

Но, несмотря на вызовы, кинотеатры сохраняют свою историческую роль как центры кинопросмотра и культурного досуга.