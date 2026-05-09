Какие фильмы покажут к Дню Победы

Традиционно к майским праздникам в целом и ко Дню Победы в частности телеканалы выпускают в эфир самые интересные проекты. Конечно же, главное телесобытие дня - Парад Победы, который транслируют все федеральные каналы. Но, помимо этого, есть еще что посмотреть.

© Российская Газета

Полная версия "Августа" о контрразведчиках СМЕРШ

9 мая в прайм-тайм на Первом канале премьера полной версии фильма "Август", снятого по мотивам культового романа Владимира Богомолова "Момент истины". "Август" - одновременно триллер об охоте за опаснейшей разведгруппой, экшен со зрелищными погонями и боями и, разумеется, драма, где герои сражаются не только с агентами вермахта, но и с мраком внутри самих себя... Актерский ансамбль фильма "Август" - Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков - был удостоен премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино". Картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева также завоевала главный приз академии как "Лучший фильм" 2025 года, собрав в общей сложности шесть наград, включая статуэтки за операторскую работу, монтаж, музыку и визуальные эффекты. По данным социологов ВЦИОМ, "Август" в 2025 году признали фильмом года.

Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст рассказывал, что ему посчастливилось общаться с Владимиром Богомоловым и он знает все комментарии писателя по поводу двух первых экранизаций.

"В нашей версии мы постарались учесть основные пожелания автора. Ну и, кроме этого, с тех пор прошло пару десятилетий. Язык кино активно меняется, поэтому нам хотелось сделать актуальную сегодняшнюю картину про события августа 1944-го".

А рассказывает фильм о контрразведчиках СМЕРШ. Они работали в глухих лесах Западной Белоруссии, в Средиземье - освобожденной в 1944 году особой зоне, где действовали оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только надежные бойцы.

Фото: Российская газета

Премьера фильма "Малыш"

Премьера художественного фильма "Малыш" с Глебом Калюжным в главной роли - на Первом канале 9 мая в 22.10. Фильм основан на реальной истории Павла Чертока - одного из самых молодых добровольцев ДНР.

Время действия - 2022 год. 18-летний Дима (Глеб Калюжный), рэпер из Донецка, чья жизнь вращается вокруг музыки и мечты о славе, сталкивается с суровым испытанием: его мать, живущая в Мариуполе, перестает выходить на связь. Чтобы спасти ее, молодой человек записывается на фронт добровольцем и в составе штурмового отряда под позывным Малыш отправляется в осажденный украинской армией город... Режиссером картины стал Андрей Симонов, снявший первый в стране художественный фильм на тему специальной военной операции "20/22". Павел Черток - прототип героя, в 18 лет он ушел на фронт, в составе мотострелкового батальона участвовал в десятках штурмов и зачисток, был трижды ранен.

"Павел обладает невероятной силой духа, не по годам взрослый, искренне любящий свою семью и страну парень. Самый настоящий герой! Мы провели с ним бок о бок почти три месяца, он рассказывал мне и партнерам по кадру много историй с фронта, о своей жизни, о семье и доме в ДНР. Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события. Сразу после съемок я отправился на срочную службу, меня поддержала вся наша команда, мои друзья, родственники, коллеги. Очень рад, что все так сложилось", - рассказал Глеб Калюжный.

Фото: Российская газета

Телемарафон "День Победы" в прямом эфире

На телеканале "Россия" с раннего утра 9 мая начнется праздничный телемарафон "День Победы", который покажет в прямом эфире все главные события этого дня: репортажи и прямые включения со всей страны, трансляцию Парада Победы с Красной площади. Зрителей ждет большой концерт с участием ведущих российских артистов и специальный выпуск программы "Песни от всей души". Также в программе военные картины: "Спасение капитана Максимова", фильмы-легенды "Т-34" и "Праведник". Это так называемый канал на канале. "День Победы" - "на России".

"Спасение капитана Максимова" - о тяжелом выборе главного героя

Военная драма "Спасение капитана Максимова" рассказывает о том, как в поисках своего отца главный герой проходит путь от наивного мечтателя до опытного разведчика. И он стоит перед тяжелым выбором между спасением близкого и сохранением тайны стратегической операции. 1944 год. Спецкору "Красной Звезды" Алексею Семагину (Денис Нурулин) поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина - оперативный псевдоним Капитан Максимов, - пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин (Александр Макогон) имеет отношение к разработке стратегической операции "Багратион", приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова (Александр Устюгов), где знакомится со старшим сержантом Ольгой Васнецовой (Аглая Шиловская). По следу разведгруппы идет немецкий офицер Йозеф Штраубе (Штефан Вёльк).

Фото: Российская газета

"Т-34" о подвиге советских танкистов

Фильм "Т-34" - история подвига советских танкистов в немецком плену. Время действия - зима 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Режиссер: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

"Праведник" - сотни километров пути ради спасения

Военная драма "Праведник" Сергея Урсуляка мало кого оставит равнодушным. В основу картины лег бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной армии, который спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Действие происходит в 1942 году. Офицера Красной армии Николая Киселева играет Александр Яценко. Он получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта людей, чудом избежавших жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров. В фильме также сыграли Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук и другие.

"В списках не значился" - экранизация повести Бориса Васильева

На телеканале НТВ в вечерний прайм 9 мая покажут фильм "В списках не значился", основанный на произведении Бориса Васильева. По сюжету юный лейтенант Николай Плужников прибывает в Брестскую крепость в ночь на 22 июня 1941-го. Участвуя в героической обороне, он обещает стоять до конца - любой ценой. Актеры, которые снимались в картине, - это Владислав Миллер, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров.

Что еще покажут по ТВ

Сразу на нескольких телеканалах, таких как "Россия", НТВ, ОТР, вечером 9 мая - концерты, где известные исполнители споют Песни Победы. А вместе с ними у телевизоров соберется, без преувеличения, вся страна, потому что песни эти - в памяти миллионов. А одна из самых любимых песен прозвучит в фильме "Белорусский вокзал" - его в День Победы покажет Первый канал.