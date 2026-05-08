Какие военные фильмы покажут на российских телеканалах 9 мая

Российские телеканалы в День Победы, кроме парада, концертов и других торжественных мероприятий, также покажут и разные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, — как новинки, так и классику. Что можно посмотреть по телевизору 9 мая 2026 года — в подборке «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

«Август»

Год: 2025.

Где посмотреть: Первый канал.

Во сколько: 18:30.

Это экранизация романа «В августе сорок четвертого» — детектива об оперативной группе СМЕРШ, которая ищет в бескрайних белорусских лесах вражеских агентов.

Юный лейтенант Андрей Блинов попадает в контрразведку почти случайно — его принимают под начало хладнокровного капитана Алехина и вспыльчивого старшего лейтенанта Таманцева. Поступают данные: в непроходимых лесах Белоруссии закрепились немецкие силы. Остановить противника поручено контрразведчикам СМЕРШ.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Даниил Воробьев, Роман Мадянов, Александр Устюгов.

«Т-34»

Год: 2018.

Где посмотреть: «Россия 1».

Во сколько: 14:50.

Попав в плен, вчерашний курсант Ивушкин замышляет дерзкий побег. Собрав свой экипаж, он бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером на легендарной «тридцатьчетверке». Ради любви и Родины он готов идти до конца.

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Артем Быстров.

«В списках не значился»

Год: 2025.

Где посмотреть: НТВ.

Во сколько: 21:30.

Молодой лейтенант Николай Плужников прибывает в Брестскую крепость в ночь на 22 июня 1941 года. Вступив в героическую оборону, он дает слово держаться до конца любой ценой.

В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова.

«Небесный тихоход»

Год: 1945.

Где посмотреть: «Россия К».

Во сколько: 16:07.

Фронтовые друзья-летчики дают друг другу слово: до конца войны — не влюбляться. Но служба сталкивает их с летчицами из женской эскадрильи. Один за другим друзья нарушают клятву…

В ролях: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алешина, Фаина Раневская.

«Живые и мертвые»

Год: 1964.

Где посмотреть: ОТР.

Во сколько: 12:15.

Журналист Иван Синцов узнает о вероломном нападении нацистской Германии, находясь в отпуске на юге. Как фронтовой корреспондент, он оказывается в гуще тяжелых событий первых месяцев войны — череды отступлений 1941 года.

В ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов, Лев Любецкий, Владлен Паулус, Евгений Самойлов.

«...А зори здесь тихие»

Год: 1972.

Где посмотреть: «ТВ Центр».

Во сколько: 10:40.

Еще вчера эти девчонки-зенитчицы мечтали о любви и счастливом будущем, которое наступит после войны. Но сегодня им и их командиру старшине Васкову предстоит принять неравный бой с группой немецких диверсантов.

В ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина Долганова, Андрей Мартынов, Виктор Авдюшко.

«Поп»

Год: 2010.

Где посмотреть: «Спас».

Во сколько: 19:25.

Июнь 1941 года. Настоятель прихода отец Александр занят обычными мирскими делами, но с приходом немцев в село в жизни священника начинается самая важная миссия: возрождение веры русского народа.

В ролях: Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Лиза Арзамасова, Кирилл Плетнев, Юрий Цурило, Анатолий Лобоцкий, Виктория Романенко.

«Туман»

Год: 2010.

Где посмотреть: СТС.

Во сколько: 23:25.

Отряд молодых бойцов российской армии отрывается от основного строя во время марш-броска. Решив сократить путь, они бегут напрямик, но попадают в туман, который переносит их в прошлое — в годы Великой Отечественной войны.

В ролях: Игорь Шмаков, Василий Ракша, Артем Крестников, Григорий Калинин, Илья Глинников, Светлана Устинова, Алексей Ильин.

«Любовь земная»

Год: 1975.

Где посмотреть: «Домашний».

Во сколько: 09:40.

Председатель колхоза Захар Дерюгин, будучи женатым, полюбил Маню Поливанову. Маня рожает от него сына. Захара исключают из партии и снимают с должности. Он уязвлен, но больше всего страдает, потому что Маня решает расстаться с ним и воспитывать сына одна. Тем временем начинается война, и Захар уходит на фронт…

В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная, Ольга Остроумова, Ирина Скобцева, Виктор Хохряков.

«Летчик»

Год: 2021.

Где посмотреть: ТВ-3.

Во сколько: 23:00.

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ: уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но его самолет подбит вражескими истребителями, и Комлев чудом сажает Ил-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, но теперь раненому летчику предстоит немыслимый путь: ему придется преодолеть мороз, голод и боль, чтобы спастись.

В ролях: Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи.

23 апреля в прокат вышел фильм «Ангелы Ладоги», действие которого также разворачивается во время Великой Отечественной войны. Почему стоит посмотреть эту картину — в материале «Вечерней Москвы».