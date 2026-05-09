Названы лучшие фильмы о Великой Отечественной войне за последние 25 лет

Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне была и остается в нашем кино одной из самых важных и волнующих. В преддверии празднования Дня Победы телеканал "Патриот" провел опрос, в ходе которого респонденты выбирали лучшие военные фильмы, снятые за последние 25 лет.

Топ-10 российских фильмов о Великой Отечественной войне, по мнению зрителей телеканала "Патриот":

"В августе 44-го…" (2001) - 60%.

"Брестская крепость" (2010) - 34%.

"Звезда" (2002) - 26%.

"28 панфиловцев" (2016) - 22,5%.

"Мы из будущего" (2008) - 20,5%.

"Солдатик" (2019) - 17,5%.

"Подольские курсанты" (2020) - 17%.

"Праведник" (2023) - 16,5%.

"Белый тигр" (2012) - 15%.

"Крик тишины" (2019) - 14,5%.

Больше половины аудитории назвали лучшим фильм "В августе 44-го…", ставший совместным проектом России и Республики Беларусь. Картина в жанре военного детектива снята режиссером Михаилом Пташуком по роману писателя-фронтовика Владимира Богомолова и рассказывает о работе советской контрразведки в годы войны. Чтобы достоверно сыграть капитана Алёхина, идущего по следу диверсантов, Евгений Миронов лично встречался с автором, задавал десятки вопросов о роли и заслужил его одобрение.

Второе место получила российско-белорусская картина "Брестская крепость" режиссера Александра Котта. Основные съемки проходили на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", а консультантом фильма выступил Пётр Павлович Бондарев - один из защитников крепости, служивший тогда рядовым в артиллерийском дивизионе.

Третья позиция в рейтинге у военной драмы "Звезда", снятой режиссером Николаем Лебедевым. Это вторая экранизация легендарной повести Эммануила Казакевича. Фильм получил призы и номинации многих престижных кинофестивалей, а съемочная группа и исполнители главных ролей были удостоены Государственной премии Российской Федерации.

Четвертое место в рейтинге занял фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина "28 панфиловцев", посвященный подвигу бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, которая участвовала в оборонительных боях под Москвой в ноябре 1941 года. Картина была снята на средства от добровольных пожертвований граждан и грант, выделенный Министерством культуры РФ.

Замыкает топ-5 военно-фантастический фильм "Мы из будущего" режиссера Андрея Малюкова. По сюжету четверо "черных копателей", наживающихся на находках военных лет, попадают в 1942 год. Лично пережив ужас войны и потерь, они возвращаются в современность совсем другими людьми.

Шестое место получила лента Виктории Фанасютиной "Солдатик", в основу которой легла реальная история шестилетнего Серёжи Алёшкова, самого юного сына полка за всю историю Великой Отечественной войны. Эта роль стала успешным дебютом семилетнего актера Андрея Андреева, сегодня уже хорошо известного зрителям.

Седьмой в списке лучших современных фильмов о Великой Отечественной войне стала военно-историческая драма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелёва. Картина посвящена подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ, в октябре 1941 года преградивших немцам путь на Москву. Для написания сценария были изучены архивные материалы и мемуары участников тех событий.

Восьмое место в топ-10 зрители отдали военно-исторической драме "Праведник" Сергея Урсуляка. Картина рассказывает о реальном событии, произошедшем на территории Белоруссии. В 1942 году офицер Николай Киселёв получает задание отвести более 200 взрослых и детей еврейской национальности за линию фронта, чтобы спасти их от расправы. Александр Яценко, сыгравший главного героя, был отмечен премией "Золотой орёл" за лучшую мужскую роль в кино.

Девятую строчку в списке лучших заняла картина "Белый тигр" режиссера Карена Шахназарова, который посвятил эту работу своему отцу-фронтовику и всем ветеранам войны. Фильм снят по мотивам романа Ильи Бояшова "Танкист, или "Белый тигр" и рассказывает о поединке советских танкистов с мистически неуловимым немецким танком.

И замыкает топ-10 картина режиссера Владимира Потапова "Крик тишины", снятая по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония". В центре ее повествования судьба двух ребятишек из блокадного Ленинграда. Эта пронзительная киноистория была отмечена наградами многих кинофестивалей, включая четыре приза в разных номинациях на Всероссийском фестивале "Виват кино России!".

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Патриот", в нем приняли участие 2853 респондента.