Снятый в Севастополе фильм о войне покажут в кинотеатре

Фильм "Точка истории" о защитниках Севастополя, снятый в городе севастопольскими полицейскими, будут показывать в кинотеатре "Москва" с 12 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

"Фильм повествует об истории трех кадет органов внутренних дел, учащихся 6-й школы, которых отправляют в прошлое, чтобы вернуть пропавшую книгу с именами защитников Севастополя. Они оказываются в 1942 году в гуще сражений и потерь, где узнают цену и важность памяти. В один миг история переворачивается с ног на голову, и тогда именно память о прошлом и уверенность в своей правоте стали опорой на пути к истине. С 12 мая начнутся показы в кинотеатре "Москва", вход свободный", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, премьера фильма состоялась в начале мая в виде спецпоказа для учащихся трех севастопольских школ, в том числе и кадетов органов внутренних дел, руководящего состава УМВД, сотрудников полиции. Теперь он впервые будет доступен на большом экране всем желающим. Картина создана в результате многомесячного совместного труда сотрудников УМВД России по Севастополю и учеников среднеобразовательной школы №6 при поддержке общественного совета при УМВД.

В ведомстве уточнили, что фильм снят сотрудниками регионального УМВД.

"Отдельно стоит отметить роль руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации - нам изначально доверили этот проект, не ограничивая в творческих решениях, что позволило довести идею до логичного и цельного результата", - приводятся в сообщении слова начальника культурного центра УМВД майора внутренней службы Андрея Кунчего.

Милиция Севастополя в годы войны

История севастопольской полиции непосредственно связана с героической обороной города в годы Великой Отечественной войны. Как следует из информации на сайте УМВД России по городу Севастополю, 22 июня 1941 года после первого воздушного налета на город были оперативно сформированы первые аварийные бригады, которые занимались разбором завалов, помогали в эвакуации гражданского населения из Севастополя.

В течение года до конца обороны города они не только продолжали нести свою службу, но и обезвреживали неразорвавшиеся бомбы и снаряды, обеспечивали безопасность разгрузки транспорта, доставлявшего в Севастополь боезапасы, горючее, продовольствие, занимались поиском и ликвидацией диверсионных групп и корректировщиков вражеского артогня, боролись с мародерством. За эти месяцы погиб практически весь гарнизон, а в последние дни обороны в конце июня - начале июля 1942 года милиционеры вместе с регулярными войсками приняли бой на улицах города, вместе с солдатами отступали к мысу Херсонес. В числе последних защитников Севастополя погиб и начальник городской милиции Василий Бузин.

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.