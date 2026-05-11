Секреты сериала «Щит и меч»: как рождался знаменитый советский сериал

«МК» уже начал рассказывать о секретах, которые остались на съемочной площадке сериала «Щит и меч», одного из самых патриотических произведений.

Теперь пришло время приоткрыть новые тайны: как получили свои роли Олег Янковский и Станислав Любшин? Почему Басов любил павильонные съемки? Обо всем этом расскажет «МК» сегодня.

Кто, кроме Любшина?

Если с главной лирической героиней в фильме «Щит и меч» вопрос решился быстро, то с главным героем возникла серьёзная проблема. Кто сыграет советского разведчика? Первым кандидатом на роль Александра Белова стал Юрий Соломин – актёр, которого активно поддерживали как на киностудии, так и в КГБ.

Но у Юрия Мефодьевича не получилось. Он был сильно загружен в театре, да и на другой киноплощадке играл роль в фильме "Сильные духом".

Следующей кандидатурой стал будущий Фокс - Александр Белявский. Красавец-мужчина, настоящий русский богатырь с голливудской улыбкой... Удивительно, но против этого артиста сыграла именно его яркая внешность… В Госкино сказали, что Белявский чересчур красив для скромного советского разведчика. И попросил кого-то понеприметнее.

И вот тут Басов понял, что столкнулся с непростой задачей. По законам кино главный герой фильма должен быть привлекательным, а по правде жизни разведчик – это максимально незаметный человек. Чтобы хоть как-то нащупать образ героя, режиссёр попросил консультантов из КГБ устроить ему встречу с настоящими, действующими, нелегалами.

«Разведчик — самый неприметный человек»

О том, как прошла встреча Владимира Басова с разведчиками часто вспоминает его сын — Александр Басов.

- Ему сказали: «Ну, это вообще нельзя, но вот будет у нас вечеринка, вы там приходите, можете там пообщаться». Потом он долго спрашивал: «А кто же? –говорит. – Кто?» – «Ну, вот помните, в сером костюме? Он еще у вас чего-то спрашивал, там, про журнал». Отец говорит: «Я помню, да, был человек. Но вот я всех запомнил, а его – нет! Я не могу его вспомнить, он ускользает. Я не могу его описать. У него ни голоса, ни лица, ни…» Он говорит… Отец говорил: «И вот тут я понял, вот мне нужен такой человек, которого нельзя запомнить, которого нельзя уловить, который никакой. Потому что именно такой человек может десять лет быть не раскрытым агентом», - вспоминал сын режиссера.

Басов вернулся на киностудию и стал снова просматривать фотографии из актерской картотеки. И тут ему попался на глаза Станислав Любшин. Режиссер сразу подметил. А я ведь уже видел это фото, но не запомнил. Ага! Вот таким и должен быть мой герой.

У Любшина была интересная актерская черта. Он работал не мимикой, ни жестами, а глазами. Имя достаточно скромный актерский набор приемов, он точно передавал образ через "зеркало души".

Но если бы Любшин был совсем незаметный, - уверена партнерша актера Валентина Титова, то Басов не смог бы сделать на нем четырехсерийный фильм. Станислав приковывал к себе зрительское внимание.

В конце 60-х имя Станислава Любшина ещё не было на слуху. Он играл в театре «Современник» и снимался в кино, а роль в фильме «Мне двадцать лет» даже получила высокую оценку критики. И все-таки режиссёры пока только присматривались к начинающему артисту. Басов же решил сделать на него главную ставку.

Всем нравились глаза Станислава, голубые, практически васильковые. Их оценил и Басов, но в целом внешность артиста казалась режиссеру простоватой. Особенно, когда Любшин улыбался.

"Только не улыбайся", - ни раз говорил ему режиссер. Ты должен улыбнуться в самый последний момент, когда дело будет сделано. Тогда ты сольешься с простыми русскими солдатами, а в течение фильма ты должен быть серьезным...

Олег Янковский. Первая роль

Как и все режиссерские жены, Валентина Титова была не только женой режиссёра, но и в какой-то мере соавтором фильма. Во всяком случае, не без её участия в картине появился дебютант и будущая звезда советского кино – Олег Янковский.

До приглашения в «Щит и меч» Олег Янковский работал в Саратовском драматическом театре. Главных ролей у него не было, и куда большей известностью у зрителя пользовалась его жена – актриса Людмила Зорина.

Визитной карточкой театра в тот момент был спектакль «Таланты и поклонники», где Олег Иванович как раз играл вместе со своей супругой Людмилой Зориной. Она была премьерша Саратовского театра, действительно, самая популярная артистка, на которую ходили, которая невероятно красивая женщина была и, собственно, остается. Критики восторженно писали о ее царственной внешности и как раз от нее ожидали переезда в столичный театр. Но все сложилось иначе...

На один из спектаклей попала ассистентка по актёрам из Москвы. Заприметив артиста с интересной внешностью, она повезла его фотографии на «Мосфильм». А незадолго до этого в городе Львов в ресторане при гостинице сидели Валентина Титова и Владимир Басов, который как раз искал исполнителя на роль Генриха Шварцкопфа в фильм «Щит и меч».

— Я сижу за столиком с Басовым. Входит человек. И я говорю: «Вот твой Генрих вошел», - вспомнила Валентина Титова. — Вот что такое жена творческого человека? Все эти образы уже сидят во мне. Это значит, при мне столько раз про это говорили, какой должен, какой… и вот, вот он вошел. Басов обернулся, побагровел и сказал: «Физик какой-нибудь».

Басов разозлился не просто так: режиссёр был отчаянно ревнив. Свою красавицу-жену Владимир Павлович ревновал ко всем, даже к случайным встречным. Он тут же решил, что между Титовой и молодым человеком роман.

Разговор продолжения не имел. А вот история – имела… Когда Басов вернулся в Москву, ассистентка привезла из Саратовского театра фотографию Янковского. Тогда Басов смирился.

«Ладно, берем твоего физика", - сказал он жене.

Вацлав Дворжецкий. Дебют на шестом десятке

Сам Басов тоже умел открывать таланты. В его фильме дебютантом стал не только молодой Янковский, но и уже достаточно опытный артист – Вацлав Дворжецкий. Хотя в своей первой кинороли (в картине «Щит и меч») он снялся, когда ему было уже 56 лет.

Вацлава Дворжецкого, потомственного польского дворянина, в кино не снимали из-за его неподходящей биографии. В 1929 году он бежал из Украины в Польшу, где был завербован спецслужбами и отправлен обратно в Киев. Там актёра арестовали и как шпиона приговорили к десяти годам лагерей. После освобождения через 7 лет Дворжецкий был вынужден переезжать с места на место в поисках работы. Ассистентка Басова заметила его в Горьковском драмтеатре. Увидев фото, режиссёр тут же взял Вацлава Яновича на роль Лансдорфа, куратора разведшкол. И только потом, на съемках, узнал, что артист лично бывал в подобном учреждении…

После дебюта в фильме «Щит и меч» на Дворжецкого обратили внимание. Несмотря на поздний старт, Вацлав Янович успел сыграть 92 (!) роли в кино и на телевидении. Не менее плодовитым артистом был и сам Басов. В каждом своем фильме он обязательно находил роль для себя. А между ними – снимался у других режиссёров.

Владимир Басов. Король эпизода

Знаменитым как артист Басов проснулся после роли полотера в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". После удачного дебюта Басова стали заваливать эпизодами. Там режиссер намекал на большую актерскую славу.

— Это заработок, почему же отказываться, - вспоминает сын режиссера Александр Басов, - он сам придумывал персонажа, сам решал, какой он будет, и сам этот воплощал рисунок. И как правило давал, я знаю просто из того, что я точно знаю, давал очень мало времени. Когда ему говорили: «У нас пять съемочных дней», он говорит: «Я прочел, полсмены, полсмены, заплатите как за пять, я снимаюсь полсмены». – «Ну, Владимир Павлович…! – «Или я не снимаюсь».

Его душа отдыхала, когда он был актером. Причем, видимо, его актерство возникло из курилки, от того, что он умел рассказать анекдот, повеселиться и так далее. И вот в этом жила его душа.

- Всегда в раннем детстве, по-моему, лет аж до семи Новый год мы встречали в Москве, всегда приходил Дед Мороз ко мне, дарил мне какие-то подарки. Была одна проблема, я очень хотел познакомить Деда Мороза с папой, а папа почему-то всё время в этот момент то уходил на студию, когда приходил Дед Мороз, то к соседям. И когда он возвращался, Дед Мороз уже ушел. В конце концов, я потребовал от папы непременно остаться и познакомиться с Дед Морозом. В этот раз Дед Мороз выглядел как-то постаревшим, усталым. В общем-то, когда он выпил рюмку и попытался неуклюже играть со мной в какие-то игры, у него отклеился ус, и я узнал в нем Михаила Абрамовича Швейцера. А отца я ни разу не уличил. Мне в голову не приходило, что это папа.

В фильме «Щит и меч» Басов сыграл Бруно – наставника главного героя. Роль была совсем короткой, потому что актёр и режиссёр был целиком сосредоточен на главной цели – успеть сдать фильм к юбилею ЧК. Задача была сложная, группа работала в гонке, и поэтому без проблем не обошлось.

Съемки на первой скорости

Завязка сюжета происходит во время шторма в Балтийском море: Йоганн Вайс спасает Генриха Шварцкопфа. С этого начинается их крепкая дружба.

Но как снять шторм на природе? Можно неделями, а то и месяцами сидеть и ждать у моря погоды. Басов решил поступить иначе.

Сцена «Шторм», как ни странно, не снимался в Прибалтике. Он снимался на Мосфильме. Был поставлен большой такой чан, в котором плавали лодки, это все на территории Мосфильма происходило. Изображался такой почти смертельный шторм. И герой Янковского, герой Любшина в этом как бы участвовали.

Большого количества дублей быть не могло, потому что один этот чан заполнялся несколько дней. Вот вплоть до этого это, так сказать, доходило. Когда съемки закончились, мокрые герои играли в футбол, потому что у них не было другой возможности согреться.

Басов вообще не очень любил натурные съемки. Он старался снять в павильоне всё, что можно и, казалось, нельзя. В павильоне снимались сцены, где Вайс работал шофером. Всю массовку вместе с техникой уместили в небольшом пространстве. У зрителя даже не возникает мысли, что это может быть не открытая площадка.

Любовь к павильонным съемках у Басова была из-за предсказуемости этой работы. Не испортится погода, не зайдет солнце, как на натуре. Ведь режиссер постоянно помнил о сроках сдачи картины. Каждая снятая сцена тут же отправлялась в монтаж, а вслед за ней бежал и сам режиссёр, который успевал и снимать, и монтировать.

Вот он приходил в монтажную, садился, работал, работал, потом ему говорили, звонили и говорили: «Владимир Павлович, съемка готова». Часа через три. Он бежал на съемку, минут через десять возвращался, орал, что ничего не готово, опять садился монтировать. Вот так проходили наши дни замечательные, так вот у меня осталось это в памяти, - вспоминала монтажер фильма Элеонора Праксина.

Владимир Павлович торопился сдать картину вовремя. Он первым появлялся на киностудии и уходил самым последним. Никто не понимал, как ему удается работать в таком режиме… Он выпивал по 4 термоса кофе каждый день, это фантастика и три пачки сигарет в день – что-то жуткое. Но плюс трудоголик. В общей сложности, у него рабочий день был примерно 18 часов. Он спал очень мало, а жил он напротив Мосфильма недалеко. Пешком ходил на работу. Он приходил раньше всех, еще цех только-только открывался, еще никого не было, это было неважно, потому что он знал, где стоят коробки с пленкой, он их брал, ставил на монтажный стол эти пленки и крутил в ожидании пока придут монтажеры. Боже сохрани опоздать, потому что был опять крик, штрафной термос с кофе и так далее.

Басов работал, как одержимый, и горе было тем, кто не поспевал за его ритмом. Особенно тяжело приходилось молодым артистам, для которых съемка в фильме «Щит и меч» была первой в жизни. Таким был Олег Янковский. Он был, безусловно, очень неопытный актер, он неумело держался в кадре, он плохо говорил, у него была ужасная абсолютно дикция, за что Басов его просто, что называется, топил. Он на него так кричал:

«Ты никогда не будешь актером хорошим, ничего у тебя не получится с этой кашей во рту».

Орал так вот просто во всенародье. Но ошибся, к счастью, потому что Олег Иванович, тем не менее, стал очень хорошим актером, и может быть, в чем-то благодаря Басову. Как человек умный, он воспринял его критику не как обиду и плевок в лицо, а как руководство к действию. Он занялся дикцией, он поправил то, что у него было не в порядке, и стал народным артистом.

Как проходили съемки в Берлине? Как Владимир Басов предложил первую знаменитую строчку для песни «С чего начинается Родина»? И как принял фильм заказчик – Комитет государственной безопасности?

Читайте в третьей, заключительной части статьи.