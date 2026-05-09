Когда «Мандалорец и Грогу» доберется до российских кинотеатров

22 мая состоится мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины по «Звёздным войнам». Лента выйдет в разных странах, но в России официальных показов не будет.

Неофициальным путём фильм доберётся до российских кинотеатров 28 мая. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Мандалорец и Грогу» расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Главную роль, как и в оригинальном сериале, сыграл Педро Паскаль («Одни из нас»). В ленте также появятся Сигурни Уивер («Чужой»), которая воплотит на экране лидера Новой Республики, и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.