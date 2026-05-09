Презентован документальный фильм «Одним дыханием с Победой»

В Центральном музее Вооруженных Сил в Москве презентовали документальный фильм Дмитрия Чернецова "Одним дыханием с Победой". А перед этим стало известно, что Минпросвещение рекомендовало картину к показу школьникам. "РГ" посмотрела ленту и поняла - да, такое кино нужно смотреть детям.

В основе фильма те, чьи имена навсегда вписаны в историю Победы: Михаил Кошкин - главный конструктор легендарного танка Т-34; Михаил Бобров - альпинист, героически маскировавший высотные здания Ленинграда во время блокады; Юрий Тюкалов - первый олимпийский чемпион СССР, чья победа вдохновляла миллионы; Михаил Аникушин - скульптор, чьи руки подарили миру памятник Пушкину и величественный Монумент героическим защитникам Ленинграда; Вениамин Баснер - композитор, чьи мелодии ("С чего начинается Родина", "На безымянной высоте") звучат в сердце каждого.

Среди героев фильма - Ольга Берггольц, поэтесса и "голос" блокадного Ленинграда, чьи слова "Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила" стали камертоном для съемочной группы.

"Кинопроект был задуман более 5 лет назад, - рассказывает "РГ" режиссер Дмитрий Чернецов. - Сначала мы создавали биографические короткометражки о выдающихся людях Санкт-Петербурга, переживших блокаду. Сейчас этот цикл трансформировался в масштабный кино-просветительский проект "Великие люди Великой России". Фильм о поколении победителей - часть этого проекта, и мы рады, что он уже в "обойме" обязательных к показу для школьников".

Будут ли школьники смотреть? Нет сомнений, что да. Формат киноновелл не позволяет заскучать - это синтез современных зрелищных приемов в сочетании с классической крепкой кинодраматургией. Есть в фильме и добротные актерские работы Ларисы Малеванной ("Идиот", "Оттепель", "Союз спасения"), Игоря Лесова ("Слон", "В чужом краю") и других…

Но главное, фильм доказывает - невыдуманные истории обычных людей, приблизивших нашу Победу, гораздо мощнее новомодных военных триллеров и экшн-драм. Они позволяют прочувствовать то, о чем пелось в советских песнях и о чем рассказывали в лучших своих кинолентах режиссеры-фронтовики. Возможно, поэтому на авторов докфильма после всероссийской премьеры, прошедшей в 2025-м, посыпался шквал писем, что само по себе сегодня редкость. Это были письма со слезами благодарности, признаются создатели ленты "Одним дыханием с Победой".

"РГ" попросила режиссера Дмитрия Чернецова в честь Дня Победы рассказать самые драматичные истории о героях своего фильма.

"Для меня самый драматичный момент, когда она, побывав в Москве 1942-1943, фактически вырвавшись из ада блокады, по собственной воле в марте апреле 1943-го вернулась обратно в блокадный Ленинград". Ее всячески уговаривали: останьтесь в Москве. Но убедить поэтессу не удалось. 14 марта 1942 года в дневнике она записала: "В Ленинград - навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее".

"Он прославился не только тем, что маскировал здания в блокадном городе. В 76 лет он дошел до Северного полюса, за что занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший его покоритель. Мастер спорта по современному пятиборью, заслуженный тренер, он преподавал физическую подготовку во многих вузах Петербурга, лично воспитал 50 мастеров спорта, а еще руководил школой каскадеров на "Ленфильме".

Т-34 знают все. А историю его создания - нет. В ней много драматических перипетий. Конструктор Михаил Кошкин в конце 1930-х настаивал, что техника должна быть полностью гусеничной, а не гусенично-колесной - на таком варианте настаивали многие. 19 декабря 1939 года выходит поистине историческое постановление №443:

"...принять на вооружение РККА танк гусеничный с дизель-мотором, с пушкой 76 мм. Присвоить указанному танку название Т-34".

Но противостояние продолжалось. Чтобы доказать состоятельность проекта, Кошкин решает показать новое детище завода самому Сталину. Главного конструктора уговаривали отправить две машины на железнодорожной платформе. Он отказался. Только своим ходом! Отправился в Москву простуженным, в холодном танке. Поехал без своих замов. Решил: в случае неудачи за все ответит только своей головой. Вернулся победителем. Сталин сказал:

"Это будет ласточка в наших танковых войсках".

Серийное производство Т-34 началось в июне 1940-го. Но до серийного выпуска главный конструктор Кошкин не дожил. Так и не смог одолеть свою простуду. Умер в сентябре 1940 года от воспаления легких.

Михаил Аникушин

"Забавная история. Однажды, прогуливаясь в сквере рядом со своим детищем - знаменитым памятником Пушкину у Русского Музея в Санкт-Петербурге, Михаил Аникушин сел на лавочку и услышал разговор отца со своим маленьким сыном. Сын спросил, когда был возведен этот монумент поэту, отец ответил - это было давно, в 19 веке, и автор уже не жив. Из области анекдота, но нам рассказала об этом дочь Аникушина. О чем это говорит? Люди Победы творили, думали, жили по истинам Золотого века".