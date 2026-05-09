Стали известны гонорары Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй за фильм «Дьявол носит Prada 2»

Издание Variety раскрыло гонорары главных звёзд фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины 2006 года. Речь идёт о Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Эмили Блант («Оппенгеймер»).

По данным СМИ, каждая актриса получила по $12,5 млн за съёмки в сиквеле. В дополнение к гонорарам звёзды получат процент от кассовых сборов ленты. Источники Variety отмечают, что по итогам проката артистки могут заработать свыше $20 млн.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.