Два фильма из РФ получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля
Российские фильмы "Туман" (2023) режиссера Наталии Гугуевой и "Охотник" (2025) Заура Цогоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра, передает корреспондент ТАСС.
Триллер "Туман" удостоился награды "Лучшая режиссерская работа". Автор картины направила организаторам видеообращение, поблагодарив жюри за высокую оценку.
«Этот фильм — античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. Это история о любви и ненависти, о чувстве вины и прощении», — отметила Гугуева.
По ее словам, лента снималась на севере России, в тяжелых условиях арктической тундры, на старейшей метеостанции мира, которая работает уже более 130 лет.
«Нам было очень важно создать ощущение документальности происходящего. Именно поэтому мы погрузили в эти условия наших актеров и попытались создать атмосферу необитаемого острова, где герои, находясь вдали от цивилизации, могут глубоко погрузиться в свои души и сердца, разрешить самые глубокие и важные вопросы своей жизни», — добавила режиссер.
Драма "Охотник" о последствиях, которые влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя, была отмечена членами жюри кинофестиваля за зрелищность и динамику сюжета. Картина завоевала премию "Лучший приключенческий фильм".
Кинофестиваль в Нью-Дели прошел 4-8 мая в Национальном центре искусств имени Индиры Ганди. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран в различных категориях, включая "Индийскую панораму", "Мировое кино", "Арабское кино", "Кино индийской диаспоры" и "Трансграничное кино". От России в программе фестиваля при поддержке государственной организации "Роскино" также были представлены короткометражные ленты "Эта жизнь" (2019) Нины Ведмицкой и "Слепой" (2023) Ильяса Дауди.