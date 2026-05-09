Расписание выхода второго сезона «Берлина», спин-оффа «Бумажного дома»
15 мая состоится премьера второго сезона сериала «Берлин». Продолжение спин-оффа популярного проекта «Бумажный дом» расскажет о грандиозном ограблении в Севилье. По сюжету Берлин и его напарник Дамиан собирают новую команду, чтобы инсценировать кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако под прикрытием арт-аферы скрывается личная месть — настоящей целью грабителей становятся герцог и герцогиня Малаги, попытавшиеся шантажировать Берлина.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли лента третий сезон, пока неизвестно.
