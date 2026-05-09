Режиссер «Дэдпула и Росомахи» снимет фильм в духе «Проекта "Конец света"»

Издание Variety сообщило, что режиссёр «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви определился со своим следующим проектом. Он снимет научно-фантастический фильм Somewhere Out There («Где-то далеко»).

Главным героем выступит мужчина, потерявший жену. В один момент он начинает посылать сигналы в космос — внезапно нечто фантастическое отвечает ему.

Проект описывают как фильм в духе «Проекта "Конец света"» и «Прибытия». Сценаристом ленты выступил Макс Тейкс — автор сюжета к фантастической комедии «Крутой взлёт». Информация об актёрах и дате выхода станет известна позже. Выпустить картину планируют на стриминговом сервисе Netflix.