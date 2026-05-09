Раскрыта длительность мультфильма «История игрушек 5»

Издание The Hollywood Handle раскрыло длительность мультфильма «История игрушек 5». По данным портала, хронометраж ленты составит 1 час 42 минуты.

Таким образом, картина станет второй по длительности во всей франшизе. Дольше всего в серии шёл фильм «История игрушек 3: Большой побег» — его хронометраж лишь на одну минуту больше предстоящей пятой части.

«История игрушек 5» выйдет в мировом прокате 19 июня. Картина расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.