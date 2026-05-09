Как прошла премьера фильма «Сила единения»

«Вечерняя Москва» побывала на показе документального фильма «Сила единения», прошедшем в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы на Поклонной горе.

При входе в кинотеатр ты сразу ощущаешь: в воздухе витает ожидание. Слышу тихое восклицание одной из работниц гардероба: «Столько народу у нас обычно только на 9 Мая собирается». Публики действительно много: кадеты, студенты военных училищ, ветераны — все они пришли, чтобы посмотреть документальный фильм «Сила единства». Он о тех, кто вносил свой вклад в общую победу, оставаясь при этом «на гражданке»: о детях войны, об их матерях, заменивших у заводских станков воюющих с врагом мужей, о пенсионерах, отдававших сбережения на помощь фронту...

Наконец, вхожу в самый большой зал кинотеатра — «Жуков». Здесь гостей премьерного показа приветствует съемочная команда.

«Мы начали работать над документальным фильмом "Сила единения" в прошлом году и очень удачно. Мне кажется, "поймали" тему, — говорит сценарист фильма Алексей Стариков. — Ведь 2026 год объявлен нашим президентом Годом единения народов России. Вам предстоит увидеть фильм о тысячелетних традициях нашего народа в защите Отечества, о преемственности поколений, о продолжении этих традиций в наше время воинами СВО».

Художественный руководитель проекта Владимир Грамматиков, кинорежиссер Кирилл Борисов, креативный продюсер Роман Гальперин, директор съемочной группы Анастасия Борисова и генеральный продюсер Юрий Камышанов — всем было что сказать о ленте, над которой они работали.

В одном из эпизодов картины зрители увидят записи с воспоминаниями ветерана войны Дины Мосеевой. Вместе с другими она была в день показа в зрительном зале кинотеатра.

«Имея большой материал о Великой Отечественной войне, я искала возможность его освещения, — рассказала Дина Анатольевна Мосеева. — Мною руководила единственная цель: донести эту информацию до наших современников и будущих поколений — чтобы знали и помнили событиях тех лет, чтобы никто не был забыт. Возможность такая появилась на встрече с председателем Совета Московского дома ветеранов и Вооруженных сил генерал-полковником Виктором Вениаминовичем Степановым. Он положительно оценил мои предложения, и закипела работа».

Ветеран рассказала, что съемочная группа провела поисковую работу по материалам, касающимся организации эвакуации заводов и фабрик. Огромные предприятия переместили на Урал, в Сибирь, чтобы наладить там выпуск необходимых фронту танков, орудий, патронов...

«Нам кажется, что мы уже все знаем о войне. Но когда начинаешь конкретно входить в какую-то тему, то открываются совершенно новые факты. Например, я узнал, что когда танковый завод эвакуировали из Харькова в Нижний Тагил, то протянули трамвайные пути и возили на трамваях тяжелые станки», — поделился художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков.

Отдельная большая глава фильма посвящена переводу экономики страны на военные рельсы. В частности, в фильме рассказывается об Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле, созданном из 12 эвакуированных предприятий.

После просмотра ленты зрители смогли выразить свое отношение к увиденному.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за проделанную работу, — сказал студент военного учебного центра при Российском университете транспорта Денис Волков, обращаясь к создателям ленты. — Этот фильм показывает невероятную внутреннюю силу, которая есть в нашем народе и которая помогла одержать Победу, помогает нам сейчас и всегда будет нам помогать».

Как студент транспортного университета, а в основе своей железнодорожного университета, Денис поинтересовался, не планируется ли создание фильма о воинах-железнодорожниках. Вопрос закономерный: железнодорожным войскам в этом году исполняется 175 лет. Воины-железнодорожники проявляли мужество в боях Великой Отечественной войны и в других конфликтах, в которых принимала участие наша армия. Но поскольку по своей сути железнодорожные войска — это войска-созидатели, то подвиги их часто остаются в тени.

Этот вопрос молодого человека стал поводом для анонса нового фильма «Две полоски». Название объясняется словами Константина Симонова о том, что для него одним из символов Родины являются две стальные полоски, объединившие страну от Балтийского моря до Тихого океана.

Справка

Фильм «Сила единения» был снят по инициативе и при поддержке Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил. Он стал логическим продолжением документальной ленты 2025 года «Ополченцы. Мелодия памяти», которая была отмечена дипломом кинофестиваля документального кино «Время наших героев».

Кинолетопись войны

Вот некоторые из документальных проектов о Великой Отечественной войне и СВО, снятых российскими кинематографистами ко Дню Победы.

Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца

Режиссеры: Роман Иовица, Виктор Гуреев;

Лента содержит фрагменты последнего десятичасового интервью 86-летнего отставного генерал-лейтенанта советской разведки Павла Судоплатова. Он, кроме прочего, участвовал в подготовке срыва наступления немецких войск на Москву. Фильм получил специальный приз на VI Международном фестивале правильного кино в Музее Победы.

Дорога к спасению. Операция «Дети»

Режиссер: Давид Ройтберг;

Документальная картина, посвященная подвигу партизанок учительниц Матрены Вольской и Варвары Поляковой, медика Екатерины Громовой. Они в июле 1942 года вывели с оккупированной территории Смоленской области около трех тысяч детей. Фильм снят по книге Натальи Дроздовой.

СССР и Китай: общая победа

Режиссер: Екатерина Китайцева;

О том, как Россия и Китай сражались плечом к плечу во Второй мировой войне, а также о Победе над милитаристской Японией, которую отмечают 3 сентября. Также на сайте документального телеканала RTД, где размещен этот проект, можно найти много лент, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и нашей Победы.

Приграничье

Режиссер: Владислав Рытков;

Продолжая традиции лучших документальных картин о Великой Отечественной, современные режиссеры снимают хронику событий СВО. Владислав Рытков два года назад представлявший на Московском международном кинофестивале фильм «Я иду домой», показал картину «Приграничье» о событиях в Курской области. Режиссер говорит, что для него «это фильм-реквием по погибшим нашим ребятам, по той цене, которую они платят за наше с вами спокойствие».

Донбасс. Передовая. Казаки

Режиссер: Валерий Тимощенко;

Среди неигровых проектов, которые получат поддержку Министерства культуры России, значится лента «Бахмут. Солдатская награда» Валерия Тимощенко. Мы же напоминаемо его прошлой работе, посвященной добровольческим казачьим подразделениям и людям на передовой.

