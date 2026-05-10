Рецензия на сериал «У Марго проблемы с деньгами»

На Apple TV+ вышел «У Марго проблемы с деньгами» — комедийный сериал создателя «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли с Эль Фаннинг в роли молодой мамочки, решившей завести аккаунт на OnlyFans и поправить свое финансовое положение. Как при всей несерьезности этот проект раскрывает темы большие и важные (и речь вовсе не о стигмах вокруг торговли эротикой) и почему на его фоне меркнет главное событие полугодия «Эйфория», объясняет материал «Ленты.ру».

Оригинальное название: Margo's Got Money Troubles

Страна: США Год выхода: 2026

Жанр: комедия, драма

Режиссеры: Дирбла Уолш, Кейт Херрон, Элис Сибрайт

Создатель: Дэвид Э. Келли

В ролях: Эль Фаннинг, Ник Офферман, Мишель Пфайффер, Николь Кидман Где смотреть: Apple TV+

Марго (Эль Фаннинг) — амбициозная начинающая писательница, талант которой видно уже издали. По крайней мере, профессор литературы по имени Марк (Майкл Ангарано) от каждой ее работы в восторге. Встреча с преподавателем на кофе заканчивается в постели, а очень скоро две полоски на серии тестов на беременность поставят студентку перед непростым выбором. И хотя ее женатому любовнику решение проблемы очевидно, девушка, вопреки всему, решает оставить ребенка.

Сказано — сделано. И вот, спустя девять месяцев, малыш Бодхи — в люльке, а Марго, вполне ожидаемо, в кризисе

С подработки в общепите девушку уволили, а на собеседованиях ее, появляющуюся на пороге с коляской, моментально разворачивают. Вдобавок однокурсницы съехали из-за ночных бдений, и нужно срочно искать соседей. Подруга детства (Саша Даймонд) посоветовала сдать малыша в детдом и стала бывшей подругой. Отец ребенка после агрессивного препирательства на парковке грозится засудить за шантаж. Помощи от родителей ждать не приходится — мать Шайенн (Мишель Пфайффер) поглощена суетой вокруг собственной грядущей свадьбы, а отец, бывшая звезда рестлинга Джинкс (Ник Офферман), только-только выписался из рехаба и еще не вполне отдает отчет в происходящем. В сложную минуту готова выручить последняя оставшаяся соседка Сюзи (Таддея Грэм), но неприятности грозят стать системными. Выход из ситуации Марго находит, прямо скажем, неконвенциональный: беременность, помимо сына, подарила ей еще и суперспособность стрелять из груди молоком. «Люди за такое бы заплатили», — решает девушка и, не долго думая, заводит аккаунт на OnlyFans.

Приятная новость — кажется, женщины за последние полгода по-тихому подчинили себе стриминги, сияя на главных ролях в большинстве хитовых сериалов. К списку из футуристического «Из многих» о противостоянии строптивой литераторши всеобщему помешательству, увлекательной страшилки о свадьбе «У меня дурное предчувствие», и конечно, главного события первой половины 2026-го «Эйфории» теперь можно добавить и основанный на романе Руфи Торп проект Дэвида Э. Келли. По крайней мере, ажиотаж вокруг «У Марго проблемы с деньгами» в прессе и на киноагрегаторах сигнализирует о явном успехе. Эль Фаннинг здесь остается в привычном для нее комедийном амплуа, продолжая путь, начатый ролью русской императрицы Екатерины в сериале «Великая» (последние работы актрисы в полнометражных «Сентиментальной ценности» и «Хищнике: Планеты смерти» из тренда, к слову, тоже не сильно выбиваются).

Самоуверенная воображала из литературного колледжа как никто иной требует как раз гротескной игры, на которой Фаннинг собаку съела

Чрезмерность актрисе здесь жизненно необходима еще и потому, что иначе шоу моментально украдут великолепные актеры второго плана. Причем, если Офферман тоже остается верен старой доброй карикатуре душевного мужлана прямиком из «Парков и зон отдыха», то Пфайффер разыгрывает на экране полноценную серьезную драму — ее второстепенная сюжетная линия лудоманки с опытом работы в сомнительной сети спортбаров Hooters достойна, в общем-то, отдельного сериала. В эпизодах также мелькают Николь Кидман в образе рестлерши-адвоката (и такие бывают) и Рико Нэсти в роли бывалой онлифанщицы. Для рэп-артистки эта роль — без пяти минут камео, учитывая, что у нее самой не так давно был собственный аккаунт на OnlyFans.

Поскольку в центре повествования здесь — раскрывающая свою сексуальность студентка, сериал сверкает обнаженкой с частотой провокационной «Эйфории». Однако в отличие от сериала Сэма Левинсона, «Марго» куда удачнее демонстрирует абсурдность сервисов вроде OnlyFans — может, потому что не относится к своей героине высокомерно, а может, помогло и то, что режиссерами выступили исключительно женщины (в целом, речь идет о вещах взаимосвязанных). В любом случае, релиз проекта одновременно с «Эйфорией», затрагивающей те же сферы, определенно играет Келли на руку.

На фоне конкурента, к третьему сезону подрастерявшего симпатии публики, «У Марго проблемы с деньгами» выходит однозначным триумфатором

Сериал берет крайне легковесный тон, затрагивая при этом проблемы не просто скандальные, но даже токсичные — помимо секс-работы и окружающих ее стигм, тут кроется еще и большой разговор о вызовах материнства в нашу непростую эпоху. Но, на самом деле, проблема, которую охватывает сериал, значительно шире — речь о системе, в которой оба этих явления существуют. Если в «Большой маленькой лжи» капитализм для Келли служил позолоченным фасадом, скрывающим мрачные тайны зажиточных калифорнийских семей, то здесь тема финансов выступает сюжетообразующей, медленно нагреваемой сковородкой — что, по сути, отражает уже название.

Неолиберальный феминизм провозглашает самостоятельный выбор и ответственность женщины, способной совмещать материнство и карьеру (первое, в общем-то, предлагается доводить до максимальной эффективности по лекалам второго), но при этом ее же делает виновной в неизбежных при такой нагрузке неудачах. Такая система, притворяясь освободительной, на деле предстает завуалированной формой эксплуатации, только укрепляющей гендерное неравенство.

Нужно ли и уточнять, что комфортной подобная модель оказывается только для обеспеченных людей

В этих заведомо несправедливых условиях малоимущая Марго обращается к последнему бастиону, еще не поглощенному рыночными отношениями полностью — к собственной, пускай и дисфункциональной до анекдотичности, семье. Келли уделяет львиную долю экранного времени связям героини с родителями, отношениям между ними самими, дружбе Марго с единственной оставшейся у нее подругой. Так что в какой-то момент и секс-работа, и даже трудности материнства отступают на второй план.

Тем самым шоураннер провозглашает взаимовыручку основой человечности, которая, быть может, и спасет этот обреченный мир. В сериале вырисовывается куда более масштабная картина, нежели рассказ о беременной студентке, заведшей аккаунт на OnlyFans. В конце концов, что работа в секс-индустрии, что материнство — ярлыки, которые общество охотно навешивает на женщин, игнорируя их реальные потребности и проблемы. А это история о Марго, и у нее проблемы с деньгами — и ее незадаче могут посочувствовать многие, ведь, давайте на чистоту, кому вообще сейчас легко?