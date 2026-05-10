Пять новых фильмов о Великой Отечественной войне

Праздничную подборку фильмов мы решили посвятить картинам о Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о том, как дети совершали побег из лагеря смерти, работники зоосада спасали зверей в блокадном Ленинграде, медсестра помогала жителям оккупированного города, а простые люди совершали ежедневные немыслимые подвиги.

Группа крови (18+)

Режиссёр: Максим Бриус

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.3

Время: 1 час 38 минут

О чём фильм. В ноябре 1943 года в бывший пионерский лагерь Вырицы фашисты привозят детей-сирот из Советского Союза. Холод, голод, антисанитария, принудительный труд, карцер за неповиновение и расстрел за попытку побега. Но самое жуткое в "детском приюте" то, что детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. И дети уже знают, если кого-то из них увезли на страшную процедуру, то живым он не вернётся. Несмотря на свой юный возраст, маленькие герои решаются на побег.

Что интересного. В съёмках, которые проходили на территории Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге, приняли участие более 300 детей. Кстати, в актёрский состав вошли ребята из региональных отделений "Движения первых" Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основная часть съёмочного процесса прошла на берегу Ладожского озера, в бывшем детском лагере рядом с мемориалом "Разорванное кольцо". Прежде чем погрузиться в мир жуткой и героической истории, для актёров и авторов фильма было важно возложить цветы к мемориалу в деревне Зайцево, чтобы почтить память местных жителей - жертв нацистского геноцида. Приходилось работать в суровых условиях: камеры не прекращали снимать даже при температуре -25 градусов.

Кому не понравится. Вы вряд ли сможете досидеть до конца фильма или даже до середины, если быстро поддаётесь стрессу и тревоге, потому что, к сожалению, сцен насилия фильму избежать никак не удалось. Также это кино, как и другие военные ленты, могут вызывать негативную реакцию у тех, кто выступает против пропаганды насилия даже в целях защиты исторической памяти.

Про людей и про войну (12+)

Режиссёр: Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович, Роман Бойко

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 1 час 30 минут

О чём фильм. Летопись военного времени, сотканная из реальных историй тех, кто прошёл через адское горнило 1941-1945 годов. Отец и сын воюют бок о бок, молодой лейтенант готовится к своему первому бою, повар отбивается от одинокого немецкого танка, циркач отвлекает немцев, пока разведчики спасают пособниц партизан. Ослепший солдат пытается спасти жизни мирных жителей, а маленькая девочка каждый день приходит на вокзал, чтобы встретить своего отца с войны. У них были семьи и мечты, но война внесла свои коррективы.

Что интересного. Фильм - альманах из девяти коротких самостоятельных историй, которые основаны на реальных событиях. На самом деле "Про войну и про людей" изначально снят как сериал, первый сезон которого вышел в 2020 году. Всего проект насчитывает на данный момент 4 сезона. Первый сезон основан на воспоминаниях ветеранов ВОВ, второй - на письмах зрителей, чьи родственники прошли войну. Третий сезон состоит их трёх объединённых действующими лицами эпизодов, события которых отстают друг от друга на несколько десятков лет. А в четвёртом сезоне можно найти истории, основанные на рассказах зрителей, воспоминаниях ветеранов и документах из военного архива. Кстати, есть эпизоды в фильме, представляющий собой сокращённую версию сериала, созданные по мотивам стихотворений советских поэтов, например, Евгения Евтушенко и Константина Симонова. А история повара основана на подвиге Ивана Середы. В фильме снимались Егор Бероев, Антон Богданов, Фёдор Федотов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицын и другие.

Кому не понравится. Тем, кто в целом, вне зависимости от темы, не любит фильмы, собранные из разных новелл.

Красавица (12+)

Режиссёр: Антон Богданов

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 1 час 43 минуты

О чём фильм. Шёл 1941 год. После тяжёлой контузии старшина Николай Светлов (Слава Копейкин) выписывается из госпиталя и распределяется на работу в ленинградский зоосад, где работники, сами страдая от голода, заботятся о животных. Поначалу старшина воспринимает службу в зоопарке как нелепость и рвётся на фронт, но позднее понимает, что здесь он может принести больше пользы. Особое место в зоопарке занимает бегемотиха Красавица (озвучивает Мария Аронова). Она любит, когда ей поют песни и боится обстрелов. В такие минуты одна из сотрудниц зоосада Евдокия Дашина (Юлия Пересильд) обнимает Красавицу и поёт ей, чтобы успокоить. А ещё каждый день Евдокия возит африканской красавице по 400 литров воды и мажет её кожу тюленьим жиром, чтобы та не трескалась. Бережное отношение к животным лечит души теряющих надежду на спасение блокадных ленинградцев и заставляет верить, что помощь обязательно придёт и к ним.

Что интересного. Фильм основан на реальных событиях. Сотрудники Ленинградского зоосада продолжали заботиться о своих подопечных даже в условиях постоянной бомбёжки и голода. Среди тех, кого удалось спасти, оказалась бегемотиха Красавица - на тот момент самый крупный бегемот на территории Европы (весом более двух тонн). Кстати, Ленинградский зоосад считается одним из старейших в России - он был основан в 1865 году, и многих животных ему подарили: Александр II презентовал двух индийских слонов, а великий князь Александр Михайлович - леопарда и корейских пони. Красавицу для зоопарка приобрёл актёр и антрепренёр Семён Новиков, который с 1910 года руководил учреждением. Также он купил слониху Бетти, которая погибла при первом авианалёте 8 сентября 1941 года. После начала Великой Отечественной войны большую часть животных эвакуировали в Казань, но никто из них обратно в Ленинград не вернулся: кто-то умер по дороге, кто-то не пережил войну, а те, что смогли выжить, были подарены Казанскому зоопарку. Летом 1942 года зоосад открылся для посещений и больше не закрывался.

Кстати, в фильме бегемотиху играет бегемот, но с женским именем Злата. В Новосибирске, где снимали большую часть фильма, Злата оказался, приехав на цирковые гастроли в составе труппы дрессировщика, народного артиста России Тофика Ахундова, а попал в кино. Бегемота взяли в фильм не из-за пола (как уже ясно), а из-за большой коммуникабельности. Вообще создатели фильма специально не обращались за "артистами" в частные зоопарки, а просили помощи у питомников, хосписов и приютов.

Кому не понравится. Если вы относитесь к числу тех, кто не любит истории, где главные действующие лица - животные, то лучше откажитесь от просмотра фильма. К тому же в данной картине бегемотиха ещё и говорящая, что больше напоминает сказку, а не документальную историю.

Доктор Вера (18+)

Режиссёр: Аня Мирохина

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 5 серий по 45 минут

О чём сериал. 1941 год, оккупированный немцами город. Кто-то продолжает сопротивляться, кто-то помешался рассудком от ужаса, а кто-то решил, что лучше перейти на сторону противника. Медсестра Вера Терешкова (Татьяна Бабенкова) остаётся единственным медиком в городе, фашисты назначают её главой местной больницы, что вызывает злобу и негодование у местных запуганных жителей. Сама больница находится под круглосуточным надзором гестапо. Под угрозой расстрела всего госпиталя Вера идёт на сотрудничество с фашистами, и берёт на себя обязательство докладывать, если к ней за помощью обратятся партизаны, красноармейцы и евреи. А у неё в палатах хватает и тех, и других, и третьих. Однако мало, кто знает, что в самой больнице Вера прячет центр партизанского движения.

Что интересного. В последние годы в военном кинематографе стали поднимать тему того, каково было тем, кто оставался жить в оккупированных фашистами городах. Не у всех хватало сил сохранять верность Родине. Люди, загнанные в угол, были готовы на жестокость даже по отношению друг к другу. Режиссёр сериала Аня Мирохина не понаслышке знает, что значит быть в плену: в июне 1995 года она оказалась среди заложников больницы в Буденновске. Ужас, пережитый 10-летней девочкой за шесть дней, пока длились переговоры с Шамилем Басаевым, отразился на её картине про войну. В основе сериала - одноимённая повесть Бориса Полевого, которая описывает реальный подвиг медика Веры Терешковой.

Кому не понравится. Фильм может вызвать негативные эмоции у тех, кто считает, что искусство не должно быть отражением жизни и поэтому избегает тяжёлых и мрачных сюжетов. А ещё сериал будет трудно смотреть тем, кто не в силах посмотреть пятисерийную драму об ужасах оккупации и моральной дилемме мужества.