Как проходили съемки фильма «Отец»

На Московском международном кинофестивале приз зрительских симпатий достался российской военной драме "Отец". В мае она вышла в прокат. Настало время рассказать, как этот фильм снимался, ведь в процессе принял участие и корреспондент "РГ", записавшийся в массовку.

© Российская Газета

Проходили съемки весело и до пота, несмотря на холод. Был ноябрь 2024 года, работали возле села Горная Пролейка в Волгоградской области. Попал я на не самые интересные сцены. Обещали бои, а вместо этого пришлось много ходить в колонне. Хотя периодически рядом что-то взрывалось. Возможно, это было терпение режиссера.

- Девушка с бидонами, выше, выше, еще выше! - кричал он. - Молодец, спасла кадр!

Как набирают артистов массовых сцен? Создали телеграм-канал. Люди сами добавляли туда своих знакомых. Так как фильм о Великой Отечественной войне, особенно требовались мужчины. Девушек тоже брали, но гораздо меньше. Нашли роль даже для подростка. В кадре вы можете увидеть сына полка, который таскает туда-сюда самовар. За один день платили тысячу рублей.

- В магазине больше заработаю, - были и такие реакции.

Но гораздо чаще люди без раздумий соглашались. Для большинства заработок тут на втором месте. Важнее поучаствовать в создании кино, что, согласитесь, не каждому выпадает. И, конечно, новые знакомства.

- На 22-е число мне нужно 28 фашистов, - бросает голосовое сообщение бригадир массовки.

Нет, спасибо. Записываюсь в красноармейцы.

На площадке было немало студентов, у которых больше свободного времени. Один парень, впечатлившись увиденным, даже захотел выучиться на каскадера. Граждане постарше на день-другой отпрашивались с работы. Заметную помощь оказали реконструкторы. Вот у вас есть танк? И у меня нет. А ребята из организации "Сталинград Армия Дон" пригнали копию чешской бронемашины "Прага". Да и при перемещении "отделений" по съемочной площадке имеющие нужный опыт реконструкторы командовали остальными артистами из массовки.

Они также помогали следить за точностью в деталях. Например, если планировался крупный план, то в обмундировании должно все быть четко. А что это пуговицы не из того металла? Слишком блестят, не было такого. И костюмер маркером закрашивала пуговицы, чтобы не бликовали.

Нужна ли какая-то подготовка? На площадку нужно приехать с гладкими щеками. Трех мужчин с щетиной отправили бриться. Женщинам не разрешается косметика. Не до нее на войне. Разумеется, никаких накачанных губ и татуировок на незакрытых частях тела. По прическам и цвету волос никаких ограничений - на всех шапки.

Более опытные советовали одеваться теплее. Хотя температура стояла выше ноля, промерзаешь на открытом пространстве быстро. На мне было три пары носков, включая одни шерстяные, футболка, рубашка, кофта и трое штанов. Поверх этого надел выданную мне гимнастерку и еще одни штаны, а также шинель. На голову - шапку и каску. Думаете, жарко было? Только когда с автоматом и обвесом побегаешь. В остальном же - в самый раз.

ППШ я получил под залог паспорта. От реконструкторов узнал, что мое оружие стоит 400-450 тысяч рублей. Пусть и тяжело, но после этой информации я со "стволом" не расставался.

- Сейчас вас будут гонять по склонам вперед-назад. Сомнительная перспектива, но таково желание режиссера, - предупредил бригадир. Собственно, все так и произошло.

- Это издевательство какое-то, - простонала запыхавшаяся девушка после очередного дубля.

Мужчины в это время стояли в стороне и наблюдали, ведя разговоры об эстетике:

- Когда бабы не накрашены, сразу видно, кто симпатичная, а кто не очень.

И не поспоришь ведь.

Обед. Сначала к окошку с раздачей подходит съемочная группа - для них и столы поставлены со стульями. Затем наступает очередь массовки - пристраиваемся, где получится. Для артистов меню довольно разнообразное: гороховый с копченостями, таежный и грибной со сметаной суп, свиная поджарка, котлета из того же мяса, куриные биточки в соусе, отварная индейка, запеченная с кабачком рыба под сыром, вареная картошка, булгур со сливочным маслом, макароны, гречка, запеченные овощи, винегрет и салат из маринованных овощей. Звездам массовых сцен дали только второе блюдо, но сытное: гречневая каша с сарделькой и корейской морковкой. В любое свободное время был доступен чай с печеньем.

А теперь снова маршировать до захода солнца. Иногда задание корректируют по ходу. У нас была длинная проходка, в ходе которой к командиру подразделения подбегал солдат, отдавал честь и передавал какое-то поручение. Сначала вышагивали впятером, но пару человек включая командира перебросили в другую группу. Пошли втроем. Молодой солдат подбегает с донесением, недоуменно смотрит на нашу поредевшую группу.

- А где...?

- Война - дело такое, - меланхолично отвечает вжившийся в роль старший боец.

Когда паузы затягивались, режиссеры порой забывали об исполнителях главных ролей. А те без шинелей. Как будто у них по сюжету более теплое время года, чем у массовки вокруг. Сами актеры так не считают, поэтому просят принести им куртки.

После заката под юпитерами отыгрывают камерную сцену у палатки. А нам остается сдать обмундирование и оружие, вернуть паспорта и переодеться в гражданское. Те, кто записался на следующий день, приклеивают на гимнастерки и сапоги бумажки с фамилиями, чтобы утром не искать долго нужный размер.