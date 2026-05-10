На Каннском кинофестивале покажут фильм про советскую баскетболистку

В каннской программе «Особый взгляд» участвует фильм про советскую баскетболистку Ульяну Семенову, рост которой превышал два метра.

© Московский Комсомолец

12 мая открывается 79-й Каннский кинофестиваль. В его конкурсной программе «Особый взгляд» участвует латвийская картина «Уля» о самой высокой баскетболистке Советского Союза Ульяне Семеновой. Она была двукратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и Европы, выступала в составе сборной СССР. Ее рост достигал 210 сантиметров.

Фильм «Уля» снял 55-летний режиссер Виестурс Кайришис, соответственно родившийся еще в СССР. Он активно работает не только в документальном и игровом кино, но и в театре, ставит оперные спектакли, среди которых – «Евгений Онегин» Чайковского в Латвийской опере.

Его новая картина основана на фактах биографии главной героини Ульяны Семеновой, родившейся в 1952 году в семье старообрядцев. Страна ее рождения – Литва, но жила семья в Латвии, на приграничной территории. В 13 лет рост Ули приближался к отметке 190 см, что создавало определенные трудности в повседневной жизни и повлияло на формирование характера. Зато на очень высокую девочку обратили внимание баскетболисты. Так она оказалась в рижской команде.

Найти исполнительницу главной роли, учитывая ее могучие физические данные, было невозможно. Семенова была уникальна. И роль столь необычной женщины исполнил 29-летний актер Карлис Арнольдс Авотос, снимавшийся в фильмах «Советские джинсы» (за работу в этой картине он получил награду на Берлинале в конкурсе «Панорама»), «Милом друге», «Январе», выдвигавшемся от Латвии на «Оскар». Сейчас он участвует в международных проектах, в том числе и в таком известном, как «Убить Джекки» с американскими звездами.

Если посмотреть на работы Карлиса в кино и его фотографии, то некоторые сомнения будут развеяны. В кино и театре не раз бывали подобные истории, когда женские роли играли мужчины. Традиционный японский театр Кабуки до сих пор придерживается этой традиции. А в данном случае есть еще и некоторое портретное сходство у актера и его персонажа.

Родители Карлиса – спортсмены. Отец – гандбольный вратарь, мама – тренер по легкой атлетике. Сам он занимался регби и даже вошел в состав сборной Латвии. Карлис также увлекается баскетболом и фехтованием. При этом выбрал другой путь и получил актерское образование в Латвийской академии культуры.

Его рост – 197 см. Работая над ролью, Карлис познакомился с Ульяной Семеновой, судьба которой оказалась сложной. В 2022-м ей ампутировали части ноги, передвигалась она на протеза и в инвалидной коляске. В ее поддержку в Латвии прошла благотворительная акция. К сожалению, до премьеры фильма легендарная спортсменка не дожила. Ее не стало 6 января 2026 года. Ульяна Семенова похоронена в Риге.