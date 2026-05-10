Почему фильм с Олегом Далем «Вариант “ОМЕГА”» называли «Вариант Олега»

Олег Даль легко отказывался от ролей, даже у самых известных режиссёров. Он не стал играть Женю Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», ушёл со съемок «Экипажа», хлопнул дверью на картине «Достояние республики». Его считали человеком с характером. Режиссеры, директора картин боялись с ним связываться, потому что на площадке Даль был главным.

Он до конца отстаивал свою точку зрения, а когда ему что-то не нравилось – просто уходил, не боясь ни штрафов (неустоек, как тогда говорили), ни репутации скандалиста. Даль мог не ужиться не только с режиссером, но и с артистами-партнерами или даже с гримерами, костюмерами. Но – он всегда оставался собой и не шел на компромисс.

Однако в 1973-м году артист приступил к съемкам в фильме «Вариант “Омега”». Режиссер - начинающий, никому не известный грек Антонис Воязос. Пять серий. Два года съемок. Бешеный ритм и постоянные перелёты: со съемочной площадки в Таллине – в Москву, чтобы сыграть спектакль в «Современнике». Почему же капризный артист согласился на это?

Кто еще мог бы сыграть Скорина?

Дело в том, что роль Сергея Скорина была особенно важна для Олега Даля. В своих дневниках он писал о ней так:

«Я поставил своей задачей сыграть себя, Даля Олега, в 1942 году. Здесь все поступки — мои, слова — мои, мысли — мои…».

Эта задача актёру явно удалась. Не зря же близкие ему люди стали называть фильм не «Вариант “Омега”», а «Вариант Олега».

В начале 70-х Олег Даль переживал трудные времена. В 1973-м году актёр закончил сниматься в фильме «Земле Санникова», который стал для него большим разочарованием. Рассказывают, что он даже ушел с премьеры в Доме кино. Не лучшим образом складывались дела и в театре. В 1971-м году Даль покинул «Современник» и начал работать в совсем не близким ему по духу ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Ему дали главную роль в спектакле «Выбор».

А в это время в Москве бывший капитан милиции Николай Леонов и бывший разведчик Юрий Костров заканчивали писать роман под названием «Операция “Викинг”», который был посвящен работе советского разведчика в оккупированном Таллине.

У героя книги был реальный прототип – Анатолий Гуревич, один из участников разведывательной сети «Красная капелла». Гуревич передавал в Москву ценные сведения о немецких военных планах. Когда «Красная капелла» была разоблачена, один из радистов не выдержал пыток и выдал шифр организации. В Москву пошли ложные радиограммы якобы от советских разведчиков. Узнав об этом, Гуревич согласился сотрудничать с немцами, надеясь помешать их действиям. В одной из шифровок ему удалось сообщить, что он работает под контролем. В ответ Центр продолжил радиоигру.

Надо сказать, что книгами о разведчиках зачитывался весь Советский Союз. Читатели с нетерпением ждали очередного выпуска «Библиотеки военных приключений» или серии «Подвиг» - приложения к журналу «Сельская молодежь». Но как бы лихо ни был закручен сюжет, писатели должны были соблюдать негласное правило советских издательств: одна книга – одно убийство. В книге «Операция “Викинг”» решили убить фашиста-изувера Вальтера.

Что касается кандидатуры Олега Даля на главную роль, то она возникла не сразу. Сценарист Николай Леонов писал сценарий под Андрея Мягкова. А в роли его противника, барона фон Шлоссера, сценарист видел Игоря Квашу. Оба артиста – из невероятно тогда популярного «Современника». Каждый артист – на вес золота. Но несмотря на всеобщее обожание, режиссёр не оценил дуэт Мягкова и Кваши. Зато ему понравилась другая пара: Валентин Гафт в роли Барона фон Шлоссера и Георгий Тараторкин в роли Сергея Скорина.

Идея с Тараторкиным, в свою очередь, не понравилась сценаристу. Ситуация зашла в тупик. Срочно требовался третий, всех устраивающий вариант. Вот тогда впервые в съемочной группе произнесли имя Олег Даль. В ответ сценарист даже вздрогнул: Даль, конечно, талантливый артист, но уж с очень сложным характером. Его все боялись. Он был совершенно неуправляемый. Язвительный, жесткий, местами даже грубый. Особенно, «в подпитии». А в таком состоянии артист пребывал довольно часто, в том числе – и при исполнении, то есть – на съемочной площадке.

Многие тогда отговаривали режиссёра связываться с Далем, но Воязос – как настоящий греческий коммунист – твёрдо стоял на своем. Он слышал об артисте и другое мнение, и оно казалось ему правильным. Даль был договороспособный. Если ему создать хорошие творческие условия, то он выложится на все сто процентов.

Надеясь на лучшее, Воязос отправил сценарий артисту. Ответа не было несколько дней. Грек уже стал сомневаться, прочитал ли его Даль. Но – тот позвонил и назначил встречу. Пришел он на неё со своими пометками и просьбой исправить характер героя – под себя. Режиссёр был готов согласиться, но выдвинул условие: ни капли спиртного на съемках. Даль в ответ усмехнулся: незадолго до этого актёр впервые закодировался. Обещанный срок действия – два года и пять месяцев. Должно было хватить на время работы…

Как подбирали костюмы на худощавую фигуру артиста

С немецкой формой у костюмеров проблем не возникло – в начале 70-х снималось так много фильмов о войне, что можно было одеть целую армию. И все же несколько комплектов пришлось шить на заказ. Например, для Александра Калягина, игравшего шефа таллинского гестапо Маггиля. Кителя такого размера не нашлось во всем киношном обмундировании.

А второй комплект именной формы предназначался Олегу Далю – в отличие от Калягина, он был исключительно худощав. И это при росте 185 сантиметров.

Выбор костюмов для Даля всегда был делом не простым. Весь гардероб на его «излишне стройной» фигуре висел, как на вешалке. Одежду приходилось или ушивать, или шить на заказ: и в кадре, и в жизни артист любил выглядеть на все сто. Его костюмом на выход был пижонский малиновый пиджак из нежнейшего бархата. Его он любил сочетать с голубыми брюками и галстуком-веревкой.

Самые яростные конфликты на съемочной площадке у Даля случались с костюмерами. Если ему что-то не нравилось во внешнем облике героя, то он отказывался идти в кадр. Как, например, во время работы над фильмом о приключениях принца Флоризеля. Надев костюм, артист воскликнул: «Я принц или сапожник!» Изящный ленфильмовский гардероб ему показался обносками. Он попросту не сидел на нем. Пришлось срочно вызывать портных, супругу, и успокаивать артиста. Несколько дней простоя объясняли тем, что Далю подгоняли костюм.

Скандалы Даля нельзя отнести к капризам или закидонам. Он был принципиальным артистом, не терпящим фальши. Если ругался, то исключительно по делу.

Не обошлось без «костюмного» скандала и на съемках «Варианта “Омеги”». В своем мундире Олег обнаружил неточность. Скорин носит портупею, а в военное время ее носили только в гестапо – обычные офицеры обходились одним ремнём. Каскетка на голове героя должна была защищать от механических повреждений. Возможно, в окопе ее еще можно было носить, но зачем она нужна в городе?

Искать историческую правду артист не стал, а только высказал свое недовольство корреспонденту местной газеты.

Но если с ошибками в военной форме артист еще мирился, то небрежность в реквизите стерпеть уже не мог.

Скандалы на съемочной площадке

В одном из эпизодов Скорину нужно было зайти в парфюмерный магазин и купить себе одеколон. Даль сыграл сцену, но на выходе почувствовал, что в свертке ничего нет. Не выходя из образа, он развернул покупку и громко крикнул в камеру: «Надо же, ничего нет. Меня обманули!». Этого в сценарии не было. Пришлось делать дубль с настоящим реквизитом.

В другой сцене Скорин пьет с офицерами пиво. Сделав глоток, Даль почувствовал, что это чай.

«Что вы нас дурите? – разозлился артист. - Пиво должно быть с пеной!».

Но в бюджете фильма не было статьи расходов с алкоголем. Чтобы спасти съемочный день, пиво купил сценарист Николай Леонов – за свой счет.

На экране сцена в баре длится всего несколько секунд, но снималась она – два дня.

Роль возлюбленной героя Олега Даля исполнила актриса Ирина Печерникова. Она вспоминала, что Даль работал над ролью постоянно. Даже за съемочной площадкой он был немного в образе и постоянно думал над фильмом.

К каждому выходу на съемочную площадку Олег Даль тщательно готовился. Он не мог войти в роль мгновенно, как это делают некоторые артисты. Ему нужен был особый настрой. По воспоминания Ирины, он любил сесть в сторонке и подолгу, по нескольку часов смотреть, как играют другие артисты. На съемках он не любил компании, и вообще, был одиночка. Близких друзей у него почти не было...

И все же, несмотря на все старания, фильм «Вариант “Омега”» не стал любимой картиной Олега Даля. Впрочем, такой чести не удостоился ни один его фильм. Артист был чрезвычайно самокритичен к себе и своей работе. Но зато зритель сразу полюбил и любит до сих пор историю, рассказанную режиссером-греком и выдающимся советским артистом.