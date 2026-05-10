Когда выйдет комедия «Овечьи детективы»

8 мая состоялась премьера фильма «Овечьи детективы» — комедии с Хью Джекманом («Дэдпул и Росомаха») в главной роли. Картина выйдет в разных странах, но в России официальной премьеры не состоится.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма — лента доберётся до страны неофициально 21 мая. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Овечьи детективы» повествуют о постухе Джордже, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела. Помимо Хью Джекмана, главные роли сыграли Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»).