Бен Аффлек и Мэтт Дэймон столкнулись с проблемами из-за фильма «Лакомый кусок»

Издание Entertainment Weekly сообщило, что полицейские из американского города Майами подали в суд на знаменитых актёров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Причиной иска стал триллер «Лакомый кусок», вышедший на стриминговом сервисе Netflix 16 января.

Согласно судебному заявлению, авторами иска выступили полицейские Джейсон Смит и Джонатан Сантана. Они утверждают, что компания Artists Equity, которая принадлежит Аффлеку и Дэймону, показала ложный образ полицейских. Всё потому, что фильм основан на реальном инциденте, в котором участвовали истцы. В ленте не упоминаются их имена, однако офицеры уверены — картина нанесла вред их репутации, неправильно истолковав события.

Полицейские требуют, чтобы авторы «Лакомого куска» публично опровергли информацию, представленную в фильм. Представители артистов и Netflix пока не комментировали ситуацию.

«Лакомый кусок» рассказывает о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.