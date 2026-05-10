Правда о сакуре и след Эйзенштейна: смотрим фильмы-аниме со знанием дела

В Токио 11 мая планируют открыть 21-й фестиваль российской культуры. В программе - наша музыка, кино и еще много всего - любимого и уже в Японии. А что мы знаем о культуре Страны восходящего солнца? На ум, в первую очередь, приходит популярное нынче аниме. О нем мы и говорим с одним из немногих профессиональных исследователей японской анимации, кандидатом культурологии, доцентом кафедры международной журналистики МГИМО Еленой Сычевой.

Не дарите японцам открытки с сакурой

В аниме нередко прекрасная розовая сакура, которую мы так любим в России, становится предвестником трагических событий. Откуда же взялась эта противоречивость образа "цветущей вишни" в японской культуре?

Елена Сычева: В России сакура - это однозначно что-то положительное, цветок весны. Поэтому, когда сакура появляется в аниме в каком-то мрачном контексте, нам это удивительно. На самом же деле в японской культуре сакура - это очень многогранный символ. У нее есть и хорошие значения, но в то же время нужно всегда помнить о том, что она символизирует хрупкость, потому что лепестки ее хрупкие, потому что очень быстро опадают цветы. Поэтому нехорошо, например, поздравительные открытки дарить с их изображением.

В древности по цветению сакуры гадали о том, каким будет урожай риса. Если оно проходило хорошо, то люди верили в то, что урожай риса тоже будет хороший. Но если сакура расцветала не вовремя, если ветер срывал лепестки, если она цвела коротко, тогда люди начинали готовиться если не к голодной смерти, то к большим неприятностям. И поэтому она символизировала одновременно и жизнь, и смерть. До сих пор в Японии есть понятие "куруидзаки" - "сошедшее с ума" цветение сакуры. И вот это вот "безумное" цветение сакуры, когда она расцвела не в сезон, - это очень дурной знак до сих пор.

А что еще может обозначать сакура?

Елена Сычева: У нее вообще широкий спектр значений: и любовь, романтика, и начало чего-то нового - весна как начало года, новый учебный год (он в Японии весной начинается), юность, вот это "вся жизнь впереди". Но у сакуры есть и мрачные, темные смыслы. Она может означать иллюзию или безумие, вихрь опадающих лепестков сакуры может ассоциироваться даже с массовой гибелью.

Даша-тян и Микурочка

Елена Сергеевна, что при просмотре аниме ускользает от российского зрителя, который не знает японского языка?

Елена Сычева: Огромная проблема заключается в том, что японский язык в аниме - это не совсем тот японский язык и не то речевое поведение, что в реальной жизни. Наоборот, очень часто там специально говорят неправильно и ведут себя неправильно, потому что это художественная условность, развлечение для японцев, чтобы интереснее было.

Чуть ли не самое, конечно, трудное - это именные суффиксы, такие как "-сан" и другие, менее нам известные, японцы их прикрепляют к обращениям. В них заложено очень много смыслов, и очень тонко с их помощью могут быть отражены оттенки взаимоотношений между персонажами. Например, есть суффикс "-тян", который полностью соответствует нашим уменьшительно-ласкательным суффиксам "-ушк-" и "-еньк-". Но как это переводить? Если у нас есть "Дарья", то "Дарья-тян" - это, естественно, будет "Дашенька". Но если у нас есть "Микуру", из "Микуру-тян" ты не будешь делать "Микурочку".

Стоит ли оставлять суффиксы в переводе?

Елена Сычева: Сейчас этот вопрос приобрел особую остроту, потому что никак ни издательства, ни переводчики, ни аудитория не могут друг с другом договориться о том, что с ними делать. Если сохранять именные суффиксы, то ничего не будет понятно неподготовленному человеку. А если начать их "резать", убирать вообще, то совершенно не будет понятно, как персонажи друг к другу относятся. И я не могу сказать, на какой я стороне. Поэтому и решила написать эту книжку, - чтобы хотя бы всем стало понятно, почему именные суффиксы важны, для чего они используются и почему наш русский аналог иногда невозможно подобрать.

Культурный интерес

Как в истории развивались культурные отношения между Японией и Россией?

Елена Сычева: Мода на что-то японское у нас в Россию приходила обычно с Запада. В конце XIX - начале ХХ века очарованность японской гравюрой и поэзией к нам пришла сначала через европейское увлечение Японией, так называемый "японизм". Бальмонт переводил японские стихи с французского. Гумилев познакомился со знаменитой артисткой, танцовщицей Сада Якко, которая у нас выступала, был очарован и написал о ней стихи… В 1928 году театр Кабуки приехал в СССР на гастроли, и сопровождал их в том числе Сергей Эйзенштейн. Он их поражал рассказами о том, откуда взялась та или иная их традиционная мимика театральная, - они просто следовали традиции, а он как-то своей гениальностью понял, откуда что взялось... Потом элементы японской гравюры и того же Кабуки он использовал в своем фильме "Иван Грозный".

Японцы ведь тоже, как мне известно, неравнодушны к русской культуре?

Елена Сычева: Японцы, со своей стороны, полюбили очень быстро и очень сильно нашу классическую литературу. Они тоже читали русские романы на европейских языках, но это им не помешало сразу влюбиться в Чехова, в Достоевского, в Толстого. Тургенев японских писателей того времени потряс своими описаниями природы, когда выдающийся переводчик и литератор Фтабатэй Симэй "открыл" его для них. Знаменитый писатель Дадзай Осаму говорил, что он с интересом читал Пушкина, Гоголя, Чехова. По поводу своего романа "Закатное солнце" он так и говорил, что хочет написать "Вишневый сад", только на японский лад.

А что касается аниме? Русские персонажи в аниме не редкость: это и пианистка Таня из "Нодамэ Кантабиле", и темнокожий американец-эмигрант русского происхождения - Саймон Брежнев из "Дюрарара!!", даже Достоевский из фантастического аниме "Проза бродячих псов", и многие другие…

Елена Сычева: Сейчас у нас уже много прямых контактов, и мы видим даже по меняющемуся образу России в аниме, что у них есть интерес к нам. Персонажи, связанные с Россией, становятся все более привлекательными, интересными. Есть такие японцы, которым очень нравится Россия, русский язык, русская литература и история, они искренне любят и изучают эти темы. Пользуются популярностью российское фигурное катание, балет. Что касается аниме, сейчас очень популярна молодая японская сэйю, актриса озвучивания, просто актриса и певица Уэсака Сумирэ. Она очень интересуется СССР и Россией, даже изучала русский язык в университете, ей также нравится советский авангард, Маяковский, Родченко. И у нас ее знают - в том числе по ее исполнению песни "Катюша".

Что нужно знать о карме

Я хотела бы продолжить тему символизма аниме и японской культуры в целом. Что нужно знать о синто (исконная японская политеистическая религия. - Прим. "РГ") и буддизме в контексте аниме?

Елена Сычева: В принципе, аниме можно смотреть, не зная ничего о синто и буддизме, потому что какие-то базовые представления по крайней мере о буддизме у нас есть. Мы все слышали про карму, про реинкарнацию. И вот это, в принципе, основные мотивы, которые и напрямую появляются, и творчески обыгрываются; особенно в последнее время, в жанре исэкай - попадание в другие миры. Но, конечно, есть и более сложные, специфические образы. В аниме появляются элементы каких-то ритуалов, заклинаний, которые корнями своими уходят к религиозной культуре именно синтоистской: молитвословиям норито, к ритуалам очищения оо-хараэ, к народным ритуальным пляскам-пантомимам кагура. Это все направлено на очищение человека и пространства и изгнание скверны. А странные Жесты из "Наруто", которые там называются "печатями", - это отсылка к так называемым "мудрам", жестам из эзотерического буддизма. Персонажи аниме нередко используют и настоящие мудры, читают инкантанции сутры или что-то, им уподобленное.

А чем известен японский эзотерический буддизм?

Елена Сычева: Эзотерический буддизм в Японии - это аскетическая практика для приобретения сверхъестественных способностей. Человек подвергает себя различным испытаниям, внутренне обращаясь к строгому буддийскому божеству Фудо Мёо-о, и в итоге может стать настолько чистым телом и душой, что будет способен бороться со злыми духами. И этот мотив находит свое отражение и в фантастическом аниме, например в "Сэйлор Мун", потому что там часто появляются сверхъестественные силы, которые вредят сердцу и душе человека, - называются ли они злыми духами или нет. Герои все время должны как-то их усмирять, чтобы они не навредили людям, и для этого используются ритуализированные фразы, жесты. Но самое главное - в самом повествовании прямо подчеркивается, что человек должен сам исправиться и не впускать больше в свое сердце зло, чтобы все эти духи на него не влияли. И вот такие смыслы в аниме понятны и так, без всякого знания специфики.

Рекомендации "РГ"

Какое аниме посмотреть, чтобы все о нем понять?