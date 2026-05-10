«Отец», «Ангелы», «Литвяк»: cколько собирают военные драмы в майские праздники

В 2026 году в майские праздники в российский кинопрокат вышло сразу четыре фильма о Великой Отечественной войне. Однако в этом году, в отличие от 2025-го, военные драмы пока не собирают рекордных касс. При этом конкуренция с лентами других жанров в текущие майские праздники у военных драм не большая. Между тем, специалисты отмечают, что «ущерб» кинотеатрам по итогам праздничных майских выходных нанесет не отсутствие «Голливуда», а отсутствие достойных отечественных картин в прокате.

ВОЕННЫЕ ДРАМЫ БЕЗ МИЛЛИАРДОВ

Перед майскими праздниками 2026 года на большие экраны в России вышла военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Премьера картины состоялась 23 апреля.

По предварительным итогам вторых майских выходных, драма вновь возглавляет прокат в России. Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на момент написания материала сборы ленты составляют 327 млн 73 тысячи 832 рубля. Однако драме не пророчат миллиардную кассу и успех военного фильма-«миллиардера» прошлого года «Август».

«Думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 млн рублей для него будет очень круто. "Август" столько заработал, потому что у него была совершенно беспрецедентная рекламная кампания на "Первом канале", который умеет хорошо "приводить" зрителей в кино. ММКФ ("Ангелы Ладоги" был фильмом открытия 48-го Московского международного кинофестиваля в 2026 году – прим. НСН) "Ангелам" не поможет. Дополнительным плюсом могут стать фамилии исполнителей главных ролей. Зрители любят Тихона Жизневского, да и Роман Евдокимов достаточно популярный», - отметила в беседе с НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

КАССЫ ФИЛЬМА «ЛИТВЯК», «ОТЦА» И ДОБРОНРАВОВА

В начале майских праздников в этом году вышло еще два военных фильма. Премьеры картины Александра Андреева «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым и драмы Андрея Шальопы «Литвяк» о советской летчице состоялись в один день — 30 апреля 2026 года.

Несмотря на то, что по предварительным итогам вторых майских праздничных выходных, в ТОП-3 проката, по данным ЕАИС, оказались сразу два военных фильма, их сборы пока не демонстрируют рекордных результатов. Речь идет о драмах «Ангелы Ладоги» и «Семь верст до рассвета». На момент написания материала второй фильм, по данным ЕАИС, собрал лишь 126 млн 550 тысяч 963 рубля.

Касса «Литвяка», по данным портала, сейчас составляет 65 млн 101 тысячу 899 рублей. При этом, по предварительным итогам вторых майских праздников, лента даже не попадает в ТОП-3 проката, занимая только восьмую строчку.

Меньше всех, из военных драм, в майские праздники пока собрала картина Павла Иванова «Отец». Премьера ленты состоялась 7 мая 2026 года. За несколько дней проката картина, на момент написания материала, по подсчетам ЕАИС, смогла заработать 8 млн 840 тысяч 884 рубля. По предварительным итогам вторых майских выходных «Отец» также не входит в ТОП в кинотеатрах, занимая 11-ю строчку.

Между тем, Павел Иванов в беседе с НСН рассказал, что фильм «Отец», получивший приз зрительских симпатий на 48-м ММКФ, сочетает в себе драматический накал и масштабные экшн-сцены, что удивит зрителей разных возрастов.

«В фильме я хотел подчеркнуть важность отцовской любви, показать, как присутствие отца в жизни ребенка влияет на формирование личности. Это классическая тема, основанная не только на личном опыте. Это история не про подвиг, а про поиск близкого человека в условиях войны. В экшн-сценах мы выстраивали партитуру зрительского восприятия так, чтобы спецэффекты, взрывы, выстрелы выражали пик эмоций героев, летящие пули и выжигающий огонь воспринимался, как карающая сила. Мне не раз говорили, что в картине есть что-то от советского кино. Такие сравнения очень приятны», - поделился режиссер «Отца».

ВОЕННЫЙ МИЛЛИАРД ПРОШЛОГО ГОДА

При этом в 2025 году среди 11 фильмов, заработавших больше 1 млрд рублей в прокате, оказалась военная драма «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Она вышла в прокат 25 сентября 2025 года. Согласно данным ЕАИС, сборы картины превысили 1,5 млрд рублей.

По словам председателя АВК Алексея Воронкова, успех «Августа» обеспечили «Первый канал», дистрибьюторы и идеальный актерский состав.

«Фильм оправдал ожидания, потому что это один из немногих проектов, когда эстимейты (предварительные оценки – прим. НСН) до его старта сходились у прокатчиков и кинотеатров. Прокатчики были нацелены на сбор больше миллиарда, а кинотеатры даже из самых пессимистических прогнозов давали не менее 800 млн, потому что, во-первых, это бренд — я имею в виду "Первый канал" и дистрибьютора, компанию "ЦПШ". Во-вторых, актерский состав был подобран идеально. В-третьих, это первый сильный фильм, выходивший поле летней "паузы". Он вышел вне сезона, но, тем не менее, сделал очень большую кассу. Если сравнивать его с сентябрьскими релизами прошлых лет, то такую кассу, может быть, собирала "9 рота" (фильм Федора Бондарчука о войне в Афганистане заработала в прокате более $25 млн – прим. НСН), которая выходила в 2000-х годах», - подчеркнул он в интервью НСН.

В майские праздники 2025-го военная драма режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился» с Владимиром Машковым не достигла такого кассового успеха, как «Август», но тоже показала хорошие результаты.

Так, драма, вышедшая на большие экраны 1 мая 2025 года, несколько недель подряд возглавляла прокат, в том числе в праздничные выходные мая. Кроме того, «В списках не значился» стал лидером проката в День Победы. По информации ЕАИС, драма возглавила прокат и 8-го, и 9-го мая 2025-го.

Итоговые сборы фильма Коротаева, согласно подсчетам системы, составили более 644 млн рублей. Серьезную конкуренцию картине в майские праздники 2025-го составил боевик «Кракен» с Александром Петровым. Лента вышла в прокат 17 апреля прошлого года и заработала, по данным ЕАИС, более 1,1 млрд рублей.

МАЙСКИЕ БЕЗ «ГОЛЛИВУДА»

Между тем, председатель АВК Алексей Воронков считает, что в 2026 году кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры. На период с 30 апреля по 11 мая 2026 года российские сети кинотеатров третий год подряд отказались от показа голливудских фильмов.

«Неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника. Общей кассе кинотеатров больше вредит отсутствие именно российских фильмов. Касса альтернативного контента приносит не более 10% от его потенциала. Альтернативный прокат на протяжении трех лет падает и становится все незаметнее. Кассе кинотеатров навредит отсутствие российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры», - объяснил Воронков в разговоре с НСН.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что раньше голливудские блокбастеры выходили в России с мощной рекламной поддержкой и на большом числе экранов, но с уходом студий в 2022 году ситуация изменилась, что ударило по кассе релизов.