Появилось расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов»

15 мая стартует сериал «Ранчо Даттонов» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». Проект продолжит историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

В сериал войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 3 июля.

Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов»