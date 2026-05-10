Появилось расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов»

Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов», спин-оффа «Йеллоустоуна»

15 мая стартует сериал «Ранчо Даттонов» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». Проект продолжит историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

В сериал войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 3 июля.

  • 1-я серия — 15 мая
  • 2-я серия — 15 мая
  • 3-я серия — 22 мая
  • 4-я серия — 29 мая
  • 5-я серия — 5 июня
  • 6-я серия — 12 июня
  • 7-я серия — 19 июня
  • 8-я серия — 26 июня
  • 9-я серия — 3 июля