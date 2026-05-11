Фильм «Коммерсант» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Кинолента о попавшем в «Матросскую тишину» молодом банкире заработала 80,5 миллиона рублей. По данным портала kinobusiness.com, на втором месте лента «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. Фильм заработал в прокате почти 70 миллионов рублей за выходные.

На третьей строчке оказался сиквел культовой ленты «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. В странах СНГ без учёта России и Белоруссии вторая часть ленты заработала 61 миллион рублей.

Новинка «Мортал Комбат 2» заняла четвёртое место, заработав за уикенд 55 миллионов рублей. Пятёрку лидеров замыкает военная драма с Фёдором Добронравовым в главной роли «Семь вёрст до рассвета». Фильм заработал почти 53 миллиона рублей.