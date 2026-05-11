Что известно о премьере мини-сериала «Кормилица»

Телевизионная премьера мини-сериала «Кормилица» состоится 16 мая 2026 года на телеканале «Россия». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийной мелодраме режиссёра Оксаны Байрак исполнили Антон Батырев, Ольга Фадеева, Ирина Ефремова, Алексей Митин.

© скриншот из сериала «Кормилица»

В центре сюжета супружеская пара - Олег (Митин) и Ольг (Фадеева). Их счастливому браку 25 лет завидуют друзья. Но в один день этот идеальный мир рушится. Ольга узнает две новости: ее единственный шанс из ста стать матерью вдруг, вопреки диагнозам медиков, сработал – она беременна, но в тот же вечер она слышит, что у её мужа есть другая женщина.

Онлайн-премьера «Кормилицы» состоялась в апреле на медиаплатформе «Смотрим».