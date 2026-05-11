Автор сериала Devil May Cry высказался об экранизациях видеоигр

Шоураннер мультсериала Devil May Cry Ади Шанкар раскритиковал волну экранизаций видеоигр. Сценарист уверен, что большая часть этих проектов так и не выйдет — причина в корпоративном управлении брендами.

По словам Шанкара, когда успешная игра превращается в бренд с менеджерами и десятками спин-оффов, адаптация теряет смысл — остаётся только логотип на обложке.