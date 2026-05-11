Звезда «Рокового патруля» сыграет во втором сезоне «Дня шакала»

Мэтт Бомер, известный по «Обычному сердцу» и «Роковому патрулю», присоединился к актёрскому составу второго сезона шпионского триллера «День шакала» с Эдди Редмэйном. Актёр исполнит роль злодея.

Съёмки второго сезона уже стартовали в Будапеште. Ранее к касту в ролях постоянных персонажей присоединились Веруче Опиа и Пабло Шрайбер.

Первый сезон «Дня шакала» стал хитом на обеих сторонах Атлантики. По данным Nielsen, он вошёл в топ-5 стриминговых драм в США в первый уикенд, а в Великобритании собрал 4,6 млн зрителей за 28 дней. Проект основан на романе Фредерика Форсайта и одноимённом фильме 1973 года.