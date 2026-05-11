Сценарист «Игры престолов» рассказал о ранних годах работы над шоу

Сценарист «Игры престолов» Брайан Когман рассказал о ранних годах работы над шоу. Изначально он был экспертом по миру Джорджа Мартина — готовил справочные материалы по персонажам и родословным.

© globallookpress

Первым написанным им эпизодом стала серия «Калеки, бастарды и сломанные вещи» — четвёртая серия первого сезона. Сценарного опыта у Когмана почти не было, сам он называет это поручение тренировкой, давшей путёвку в жизнь.

Когман вспомнил, что HBO оказывала давление — канал не хотел явного фэнтези в сюжете. Для HBO «Игра престолов» была первым проектом такого масштаба, и любой риск казался чрезмерным. Когман всё равно написал сцену со снами Брана Старка — простую, удобную для съёмок, но показывающую направление сериала. Шоураннеры Бениофф и Уайсс оставили её в сценарии и перестроили арку Брана на весь сезон.