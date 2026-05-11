По «Форсажу» снимут четыре сериала

Компании Peacock и Universal анонсировали четыре сериала по вселенной «Форсажа». Все проекты находятся на ранней стадии разработки, подробностей о сюжете пока нет.

Исполнительным продюсером каждого из них выступит Вин Дизель. Судя по его заявлению, в сериалах сосредоточатся на существующих персонажах.

Сценарий пилотного эпизода первого сериала напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман. Дэниелс работал над «Сынами анархии», Коулман — над сериалом «Оттенки синего». Ранее они уже сотрудничали вместе.

Параллельно готовится финальная часть кинофраншизы — «Форсаж навсегда». Её выход запланирован на 17 марта 2028 года. После этого основной упор сместится на сериалы.