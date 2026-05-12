По «Форсажу» планируют выпустить сразу несколько сериалов

Франшиза "Форсаж", празднующая в этом году свое 25-летие, пополнится четырьмя сериалами, один из которых выйдет на стриминге Peacock. Об этом, как сообщает издание Deadline, рассказал многолетний продюсер серии и исполнитель роли богатого на цитаты гонщика Доминика Торетто Вин Дизель.

© Российская Газета

За производство шоу будет отвечать корпорация NBCUniversal.

"За последнее десятилетие мы поняли, что поклонники хотят большего - они хотят, чтобы мы расширили истории уже знакомых персонажей", - рассказал Дизель.

Над сценарием пилотного эпизода работают Майк Дэниелс и Вулф Коулман, известные по криминальной драме "Оттенки синего". Остальные подробности пока не раскрываются.

Финальная часть кинофраншизы, получившая название "Форсаж навсегда" (Fast Forever), выйдет 17 марта 2028 года.

На сегодняшний день франшиза "Форсаж" насчитывает 11 фильмов, в совокупности собравших в мировом прокате более семи миллиардов долларов.